Снимут фильм об украинском космонавте

В Украине снимут фильм "Миссия - Космос". Фото: 24tv.ua

Начинают снимать документальный фильм о первом украинском космонавте Леониде Каденюку "Миссия - Космос". Режиссером является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерий Иваненко.

Госагенство уже заключило с компанией "Совместная Победа Продакшн" договор о государственной поддержке фильма на сумму 3,363 млн грн. Это составляет 80% от общей стоимости производства ленты, сообщает пресс служба Госагентства по вопросам кино.

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"Документальный фильм "Миссия - Космос" - это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступенем космического корабля", - рассказывают в Госкино.

Фильм планируют выпустить в прокат в 2021 году.

В 1995 году Каденюка отобрали у группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле "Колумбия" как специалист по полезной нагрузке. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на этом корабле в составе миссии STS-87.

Благодаря Каденюку на орбите Земли зазвучал государственный гимн Украины. Космонавт умер в конце января 2018 года на 68-м году жизни.

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