Снимут фильм о певице Тине Тернер

Снимут документальный фильм о певице Тине Тернер. Производством займется телеканал HBO.

Картина расскажет о начале творческого пути Тернер и о возрождении ее карьеры в 1980-х. Кроме того, зрители узнают подробности отношений артистки с ее мужем и коллегой Айком Тернером, со стороны которого подвергалась жестокому обращению.

Героями станут актриса и активистка Анджела Бассетт, продюсер и муж Эрвин Бах, телеведущая Опра Уинфри.

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Премьера состоится 27 марта.

81-летняя певица Тина Тернер имеет восемь "Грэмми", ее часто называют "Королевой рок-н-ролла". О том, что подверглась насилию от бывшего мужа Айка Тернера, впервые написала в автобиографии 1986-го.

- Я была для Айка курочкой, несущей золотые яйца, - говорила певица. - Он зарабатывал на мне большие деньги. Говорил, что без него я ничего не стою. Постоянно ссорились. Сам предлагал мне наркотики. Как-то выплеснул мне в лицо виски со льдом. В другой раз облил горячим кофе. Мог погасить о мое лицо сигарету. Как-то предложил мне плитку шоколада. Когда я отказалась, ударил. Впервые за 16 лет я дала сдачи. Мы подрались до крови.