Снимут фильм о Майкле Джексоне

Автор: variety.com Продюсер "Богемной рапсодии" будет работать над фильмом о Майкле Джексоне

Английский продюсер Грэм Кинг, работавший над фильмом "Богемная рапсодия", приступит к работе над биографической лентой об американском певце Майкле Джексоне.

Кинематографист заключил сделку о проекте с наследниками звезды. Получил права на использование в картине любых песен Джексона.

Сценарий напишет американец Джон Логан, трехкратный номинант на премию "Оскар" за фильмы "Авиатор", "Гладиатор" и "Хранитель времени".

Создатели байопика о Майкле Джексоне не собираются "сглаживать углы". Намерены показать исполнителя с разных сторон и не скрывать спорных эпизодов его биографии.

Предыдущий проект продюсера Грэма Кинга "Богемная рапсодия" о рок-группе Queen собрал $903 млн в мировом прокате. Это самое кассовое биографическое кино всех времен.

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Грэм Кинг также будет работать над фильмом о британской группе Bee Gees.