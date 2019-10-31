Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд

За год музыка ему принесла 60 млн. Фото: "УНН".

Майкл Джексон в 2019-м возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes.

За год его музыка принесла 60 млн долларов.

"Несмотря на появление все более противоречивой информации о поп-короля, его прослушивания на стримингових сервисах в США продолжают расти: 2,1 млрд в 2019 году по сравнению с 1,8 млрд годом ранее. Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочного соглашения с Sony, он седьмой год подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости ", - отмечает Forbes.

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На втором месте в списке расположился Элвис Пресли (39 млн), а на третьем - американский художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 млн).

Всего в рейтинг Forbes попали 13 знаменитостей. Среди них также - американский игрок в гольф Арнольд Палмер, музыканты Боб Марли и Джон Леннон, актриса Мэрилин Монро и тому подобное.

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