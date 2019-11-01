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воскресенье, 03 ноября 2019 21:45

Продюсер "Богемной рапсодии" снимет фильм про группу Bee Gees

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Автор: Michael Ochs / Getty Images
  Продюсер фильма "Богемная рапсодия" англичанин Грэм Кинг снимет документальную ленту про британско-австралийскую группу Bee Gees.
Продюсер фильма "Богемная рапсодия" англичанин Грэм Кинг снимет документальную ленту про британско-австралийскую группу Bee Gees.

Продюсер фильма "Богемная рапсодия" англичанин Грэм Кинг снимет документальный фильм про британско-австралийскую группу Bee Gees. Права на экранизацию приобрела американская компания Paramount Pictures.

Bee Gees основали в 1958-м трое братьев: вокалисты Барри и Робин Гибб и клавишник-гитарист Морис Гибб. Пик их популярности пришелся на эпоху диско 1960-70 годов.

За 45-летнюю карьеру выпустили 22 альбома. Мировые продажи пластинок превышают 220 млн копий. Среди главных хитов: Stayin 'Alive, How Deep is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing.

В 2003-м со смертью Мориса группа прекратила существование. 2009-го Барри и Робин объявили о возрождении коллектива. 2012 года Робин Гибб скончался от рака.

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Звезда фильма "Фаворитка" англичанка Рэйчел Вайс сыграет англо-американскую актрису Элизабет Тейлор в байопике "Особые отношения". В основе сюжета — интервью друзей и родных Тейлор. В фильме покажут личную жизнь актрисы и её вклад в борьбу со СПИДом.

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