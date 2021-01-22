Снимут еще одну "Игру престолов"

HBO разрабатывает два приквела "Игры престолов". Один из них расскажет о правлении дома Таргариенив. Данерис, принадлежащая этой династии, в оригинальном сериале воплотила Эмилия Кларк. Фото: Pinterest

Телеканал HBO выпустит еще один приквел "Игры престолов". Будет основан на серии того же автора Джорджа Мартина - серия новелл "Сказки о Дунк и Эгга".

События будут разворачиваться за 90 лет до сюжета "Игры престолов". Главные герои - сэр Дункан Высокий и молодой Ейгон V Таргариен.

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Параллельно HBO разрабатывает еще один приквел "Игры престолов" - "Дом дракона". Расскажет о правлении дома Таргариенив за 300 лет до событий оригинальной "Игры престолов". Премьеру запланировали на 2022 год. Роли воплотят: Эмми Д'арси, Мэтт Смит, Оливия Кук.

Режиссером "Дома дракона" станет британец Мигель Сапочник, который снял несколько серий основной киносаги и за одну из них получил премию "Эмми".