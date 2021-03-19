Снимают фильм о семье Трампа

Режиссер Джеймс Грей поделился деталями съемок автобиографического фильма "Время Армагеддона". Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа.

Картина расскажет о детстве режиссера, которое он провел в школе Кью-Форест в Квинсе. Дональд Трамп также учился в ней, а его сестра выступала на выпускном. Отец семейства Фред Трамп входил в Совет директоров.

"Кейт Бланшетт играет сестру Дональда Трампа, и это, наверное, самое удивительное, что я когда-либо произносил. Она на площадке всего 3 дня, и это честь для меня. Ей нужно будет сделать длинную речь, это чуть ли не лучшая сцена в фильме. Я постарался воспроизвести настоящий выступление, насколько мог, по памяти", - сказал режиссер.

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В "Время Армагеддона" также снимутся Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Дональд Сазерленд и Оскар Айзек.

Автор: Guardian Мэриэнн Трамп-Берри - старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа. Работала адвокатом и федеральным судьей. Ее персонаж появится в фильме "Время Армагеддона". Женщину воплотит Кейт Бланшетт.

Параллельно Кейт Бланшетт станет продюсером драмы о самом большем государственном мошенничестве в истории США.

Мэриэнн Трамп-Берри - американский адвокат и федеральный судья, в 1983 году была назначена в Окружной суд США по округу Нью-Джерси президентом Рональдом Рейганом. 2011-го стала старшим судьей, уволилась 2019-го. Публично никогда не высказывала свое отношение к президентству брата.