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среда, 16 июня 2021 16:45

"Смелые могут копать глубже" - рэпер Frazé-Frazénko издал новый альбом
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Фото: предоставил Александр Фразе-Фразенко

Украинско-американский кинорежиссер и музыкальный продюсер Frazé-Frazénko выдал уже второй рэп-альбом этого года. Теперь по случаю дня рождения - "Birthday Party".

Это его пятый рэп-альбом. В записи приняли участие украинские музыканты Morphom и Макс Птичник, музыканты из Казахстана Jazz Abishev и Mergen, украинско-немецкая певица Ganna, а также - два фита с подписчиками, которые Александр разыграл в Instagram @frazefrazenko.

"Что это? Tyler the Creator? Da Baby? 21 Savage? Post Malone? Это все вместе и что-то совсем другое одновременно", - говорит певец о своей музыке.

В этом лонгплее Александр доказывает, что пытается расширять границы и возможности мейнстримных жанров рэпа изнутри. Его опыт академической, экспериментальной музыки, а также джаза и рока ощутим здесь в симбиозе с современным звуком. Не так на поверхности, как методологически, в подходах к построению музыкальных композиций, подборе инструментов.

Начиная работать с хип-хопом, Frazé-Frazénko делился собственной формулой: "Если хочешь, чтобы тебя понимали новые люди, ты должен предложить 70 процентов уже известного им. А в оставшиеся 30 процентов компактно упаковать то новое, которое и хочешь привнести".

"Как музыка, так и тексты, звучащие, на первый взгляд, вполне понятными, знакомыми для тех, кто привык слушать современный американский и ориентированный на него рэп. Но за этими доступными конструкциями лежат другие слои, на покорение которых могут пойти смелые слушатели. Или не пойти. Так или иначе - это и есть фишка постмодернистской многослойности ", - рассказывает Александр Фразе-Фразенко.

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Выход альбома сопровождают еще три альбома-сборника, ранее не публиковавшиеся на стримингах: его избранные рок-песни (2015-2017), рок-каверы, среди которых Nirvana, Metallica, The Beatles и даже The Doors на украинском (2018-й), ко торую раскупили за один день. А также произведения для симфонического оркестра (2018-й).

В начале весны Frazé-Frazénko издал "Лучший альбом года".

Автор: Валерия Радзиевская
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