Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп

В перепеве колядки "Святая ночь" Александр Фразе-Фразенко засемплував запись своей пра-пра-бабушки Антонины Фразенко

Известная колядка зазвучала по-новому в исполнении рэпера и творческого руководителя проекта Александра Фразе-Фразенка и солистки Одесской национальной оперы Натальи Степаняк. Роскошное бархатное сопрано Натальи Степаняк, нежное и страстное исполнение и изысканный лук, подчеркнутые атмосферой старинных дворцовых интерьеров, создали рождественское настроение.

В этом году кинорежиссер и музыкант Frazé-Frazénko после двух лонгплеев "Бессмертна классика" и "Наголос на Е", пяти клипов, "Смокчи", "Твій телевизор палає", "Кориця", и ряда фитов с Вовой из Львова, Длинным псом и другими, на конец года решил объявить о предстоящем альбоме рождественским треком в сотрудничестве со звездой венской оперы Натальей Степаняк.

Трек "Святая ночь" интересен еще тем, что Александр Фразе-Фразенко для бита засемпловал запись своей пра-пра-бабушки легендарной актрисы и основательницы нынешнего театра им. Марии Заньковецкой во Львове Антонины Фразенко, изданный в 1910 году на лейбле Zonophone в Праге (нынешний Columbia Records).

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Съемки клипа "Святая ночь" прошли во Львове во Дворце Потоцких.

"Тихая ночь" (нем. Stille Nacht) - христианская рождественская песня, созданная в Австрии в 1818 году композитором и церковным органистом Францем Грубером. Одно из самых известных и широко распространенных в разных языках по всему миру рождественских песнопений. Относится к нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.