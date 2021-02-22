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понедельник, 22 февраля 2021 13:37

"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"

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Автор: предоставил Александр Фразе-Фразенко
  "Лучший альбом года" насчитывает 16 треков, четыре из которых - на английском
"Лучший альбом года" насчитывает 16 треков, четыре из которых - на английском

Рэпер, кинорежиссер и писатель Frazé-Frazénko издал новый альбом со смелым названием "Лучший альбом года".

Своими предыдущими работами он завоевал респекты от Алины Паш и Ярмака, а Vova Zi Lvova вообще недавно назвал его "любимым украинским рэп-артистом". В общем, за последний год Frazé-Frazénko издал 4 лонг-плея и 7 клипов. Пресса неоднократно назвала "Корицю", "Смокчи" и "Твій телевізор палає" хитами, а самого исполнителя - "украинским Моргенштерном", легендарным и культовым.

"Лучший альбом года" насчитывает 16 треков, 4 из которых - на английском. Список фитов интригует: Vova Zi Lvova, Olena Yankovska, финалистка шоу "Голос страны" Ульяна Горбачевская, звезда Венской Оперы Наталья Степаняк, рэпер из Атланты Kai-Ju, а также Vikki Flowz, Lex Pun Intended, Shahid и Minigun. 1-м клипом альбома стала "Святая ночь". 2-й клип на песню Be Like Dancin увидит мир в ближайшее время.

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Славу Александру принесли его фильмы, в том числе цикл документальных фильмов "Поэты". Также он является автором десяти книг поэзии и прозы, самая свежая из которых увидит мир этим летом на английском в Нью-Йорке. Рэп для него - это способ донести глубокие смыслы любви, самодостаточности и независимости к широкому кругу слушателей, в частности к младшей публике. Такими треками как "Смокчи" он создает для молодежи альтернативу российскому рэпу. Через эпатаж говорит о равноправии в сексе, выступает против объективизации женщины, что нередко отмечают в прессе.

Автор: Валерия Радзиевская
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