Сколько получат актрисы за продолжение сериала "Секс в большом городе"

Звезды, которые сыграют главные роли в продолжении сериала "Секс в большом городе", Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат гонорар в размере $1 млн за каждую серию.

Еще в 2014 году было решено снять сиквел, но сюжет должен был быть другим. Продолжение под названием And Just Like That будет состоять из 10 серий и показывать отношения героинь сериала "Секс в большом городе".

Каждая актриса заработает по $10 млн. О гонорарах звезд сообщил журнал Variety.

Американский сериал "Секс в большом городе" перезапустят. Будет выходить на стриминговом сервисе HBO. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер объяснила, почему Кэтролл не снимется в продолжении культового сериала.