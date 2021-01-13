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среда, 13 января 2021 17:41

Сколько получат актрисы за продолжение сериала "Секс в большом городе"

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Сколько получат актрисы за продолжение сериала &quot;Секс в большом городе&quot;
Каждая актриса заработает по $10 млн. Фото: instagram.com/sexandthecity_life

Звезды, которые сыграют главные роли в продолжении сериала "Секс в большом городе", Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат гонорар в размере $1 млн за каждую серию.

Еще в 2014 году было решено снять сиквел, но сюжет должен был быть другим. Продолжение под названием And Just Like That будет состоять из 10 серий и показывать отношения героинь сериала "Секс в большом городе".

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Каждая актриса заработает по $10 млн. О гонорарах звезд сообщил журнал Variety.

Американский сериал "Секс в большом городе" перезапустят. Будет выходить на стриминговом сервисе HBO. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер объяснила, почему Кэтролл не снимется в продолжении культового сериала.

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