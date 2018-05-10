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четверг, 10 мая 2018 15:01

Сказочные квесты, тонны литературы и Ульяна Супрун: во Львове стартовал Детский форум
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11 Детский форум
Фото: Ольга Васьків
11 Детский форум
11 Детский форум
11 Детский форум
11 Детский форум

Во Львове открылся 11 Детский форум. С 10 по 13 мая во львовском Дворце искусств, на ул. Коперника, 17 мероприятие будет проходить в формате большой пространственной квест-игры "8 ключей Буквордса".

В программе Детского форума - чтения, конкурсы, квесты, развлечения с роботами и виртуальной реальностью, мастер-классы, научные исследования, спортивные развлечения, новинки украинских издателей на книжной ярмарке. По замыслу организаторов, дети-посетители попадают в волшебное королевство "Буквордс" и будут путешествовать по тематическим землям королевства и собирать ключи от него.

"По легенде, в одно весеннее утро за книжным шкафом во Львове нашли потайную дверь в волшебное королевство Буквордс. Каждый раз, когда открываем новую книгу, нас ожидает что-то новое. Так и здесь - никогда не знаешь, что именно увидишь в новых землях Королевства: приключения или испытания, незабываемые впечатления или бесценный опыт. И все было бы замечательно, если бы однажды не случилась незадача - потерялись волшебные ключи, которые теперь детям-посетителям необходимо будет собрать в формате игры", - рассказывают организаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На 24-й Форум издателей привезли 100 тонн литературы

На Детском форуме представлено 250 новинок детской литературы, изданной специально к форуму. Приехали 35 лучших детских издательств. В книжной галерее на улице самый большой стенд занимает львовское "Издательство Старого Лева".

"Специально для форума подготовили с десяток новинок для детей. Это "Атлас городов" - продолжение нашего бесспорного хита прошлых лет "Карты". Это большая иллюстрированная книга, где на развороте указан один город мира и все самое интересное, что есть в нем в форме рисунков и надписей. Ее стоимость 300 гривен. Интересным будет для детей школьного возраста и даже их родителей "Ботаникум" - иллюстрированный альбом о растительном мире. Для любознательных и очень умных детей от 10 лет - книга о языках программирования. Еще один хит - книга-вимельбух "Необычные профессии" украинских авторов и иллюстраторов. В книге собраны рассказы и иллюстрации о необычных профессиях, которые бывают в мире - например, обниматель панд или стеклодув елочных украшений и другие", - говорит представитель издательства Леся Пантелеева.

Состоится более 1200 мероприятий на 8-ми тематических пространствах: "Пещера Ужастиков" (литература), "Камелот" (спорт и подвижные игры), "Зазеркалье" (музыка и театр), "Галактическая империя" (наука и изобретательство), "Заколдованный лес" (экология и путешествие), "Игросфера" (фестиваль настолько игр), "Поляна единорога" (творческие мастер-классы), "Долина Драконов" (музейное пространство), отдельно будет действовать пространство для дошкольников - Королевский Детский сад. Будут также настольные игры, медицинские мастер-классы и встречи со знаменитыми спортсменами. Талант к науке и изобретений можно будет проявить на тематическом пространстве "Галактическая империя". Там детей будут учить программированию, основам робототехники и поощрять к путешествиям по виртуальной реальности.

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Традиционно на форуме представят и насыщенную литературную программу. Среди гостей-писателей Лариса Денисенко, Галина Ткачук, Иван Андрусяк, Владимир Аренев и много других авторов. Всего в программе запланировали тысячи мероприятий для детей от 0 до 13 лет.

12 мая состоятся мероприятия с участием Ульяны Супрун, и.о. министра здравоохранения. Что общего имеет чтение с вакцинацией и выбором семейного врача, в чем сила девушек - она ​​расскажет на детском форуме.

В этом году ожидают около 15 тыс. посетителей. Вход на площадь перед дворцом бесплатный. А уже в самом Дворце будут игры, на которые нужно иметь билеты. Стоимость для детей 1 день - 60 грн., 4 дня - 90 грн. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, детей переселенцев, участников АТО, участников боевых действий и героев Майдана, воспитанников детских домов и интернатов, детей-сирот и полусирот, пенсионеров вход бесплатный.

13-17 сентября 2017 во Львове прошел 24-й Форум издателей. Основные мероприятия прошли во Дворце искусств. Презентации, чтения, встречи с писателями провели в 39 локациях по всему городу. Львов посетили литераторы из 24 стран. На организацию мероприятия из городского бюджета выделили 490 тыс. грн.

Автор: Ольга Васьків
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