"Симпсоны" покажут серию об "Очень странных делах" и "Форме воды"

wp.comЕжегодно в мультсериале "Симпсоны" выходит серия о культовых фильмы ужасов. wp.com

Начиная с 1990-го в мультсериале "Симпсоны" ежегодно выходит пародийная серия, посвященная Хэллоуину. На этот раз они снимут эпизод, что будет повторять события сериала "Очень странные дела" и фантастического фильма "Форма воды". Премьера состоится 20-го октября.

"Симпсоны" - культовый американский мультсериал о семье. Проект высмеивает современное устройство США. Главные герои - отец семейства Гомер, его жена Мардж и дети Барт, Лиза, Мэгги.

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"Очень странные дела" - телесериал о детях, которіе вынуждены разгадывать таинственное исчезновение друга. В это время они встречают загадочную лысую девочку. Та утверждает, что ее зовут "Одиннадцатая". Роль "Одиннадцатой" досталась Лизе Симпсон, а ее брат Барт сыграет одного из мальчиков, Майка.

"Форма воды" - это фэнтезийный фильм 2017 года мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо. Немая женщина работает уборщицей в научном институте, в который привозят загадочное водное существо. В них складіваются странные отношения, перерастающие в любовь. Женщина решает спасти существо, по сюжету.

Серии "Симпсоны: Хэллоуин" разделяются на 3 коротких истории, которые пародируют известные фильмы ужасов. В этих эпизодах авторы сериала используют шуточные хеллоуинскую имена. Например, создатель "Симпсонов" Мэтт Гроунинг подписывается Bat Groening. Слово bat переводится как "летучая мышь".