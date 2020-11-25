Сестры Тельнюк презентовали джазовый альбом

Дуэт "ТЕЛЬНЮК: Сестры" выпустил джазовый альбом "Тельнюк: In Jazz". Записали вместе с музыкантом Усеином Бекировым. Фото: facebook.com

Певицы сестры Тельнюк выпустили джазовый альбом "Тельнюк: In Jazz". Стал юбилейной, 20-й пластинкой вокального дуэта.

Проект создали в коллаборации с джазовым пианистом и композитором Усеином Бекировым. Содержит знаковые песни исполнительниц в новой обработке.

"Знакомство сестер с Усеином Бекировым состоялось в феврале 2020 года. Они услышали его вживую во время концерта как лидера джазового квинтета и почувствовали экспрессию, которая им близка. На предложение помузицировать вместе он согласился с радостью", - пишет интернет-журнал Kаrabas LIVE.

В альбом попали 7 композиций, написанных в 1990-х и 2000-х: "Я знаю...", "І тоді…", "Кленовий листочок", "Жовта кульбаба. Harlem", "Минає час", "Фламінго" и "Мені снилась бабуся…". Последняя - на стихи Лины Костенко, другие - поэзия Гали и Леси Тельнюк и их отца Станислава Тельнюка с музыкой Леси.

Ранее эти песни исполняли в арт-рок стилистике с традиционным звучанием, а также в сопровождении бандуры. Входили в разные студийные альбомы дуэта.

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"Для коллаборации с Усеином мы выбрали песни без чрезмерного драматизма, о любви и нежности. Когда мы их переслушали, то были шокированы и потрясены: какие они красивые и насколько они волнуют нас и сейчас. Но прошло время, и у нас изменился взгляд на те вещи, о которых пелось раньше. Мы стали взрослее. Это песни, в которых есть поле для импровизаций и поиска музыкального полета", - говорит Галя Тельнюк.

"Музыка сестер очень интересная, поражает добротой и теплотой, искренняя, - говорит Усеин Бекиров. - Я экспериментирую много лет, соединяю этнические мотивы - украинский фольклор, крымскотатарский, сербский - с джазом. Делаю это как чувствую, как научен. Арт-роковая музыка мне близка, я ею раньше увлекался. Композиции сестер пришлось ритмично упростить, чтобы джазовые музыканты могли импровизировать, хотя джазовая структура, внесенная в эти композиции, тоже сложная".

Концертная онлайн-презентация пластинки состоялась на YouTube-канале группы "ТЕЛЬНЮК: Сестры".

"Как это красиво, изысканно, вкусно! Гармония гармоний... Космос смыслов и образов! Хочется, чтобы это пение, эти волшебные стихи и музыка звучали вечно", "Невероятное звучание, погружаешься с головой", "Полчаса наслаждения", - пишут слушатели в комментариях.

По словам Гали Тельнюк, сейчас дуэт начинает работу над новой программой, которая для многих может быть неожиданной. Это рождественские песни.