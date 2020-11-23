Премия Jäger Music Awards: отметили мастеров украинской независимой сцены

Фронтвумен электрофолк-группы ONUKA Ната Жижченко держит награду премии независимой музыки Jäger Music Awards. Коллектив отметили в категории "Видео года" за клип Zenit. Фото: Dontstop Agency

21 ноября состоялась церемония награждения музыкальной премии Jäger Music Awards 2020. Впервые прошла в онлайн-формате.

Назвали имена мастеров новой реальности в украинском музыкальном пространстве. Отметили победителей в 9-ти номинациях, каждая из которых определяет главные достижения в индустрии за 2020 год.

"В этом году мы столкнулись с большим количеством стереотипов. Главным из них была мысль о том, что новой музыки сегодня в Украине нет. Но Jägermeister призван разрушать стереотипы. Да, 2020-й выдался тяжелым для музыкальной индустрии, однако это стало еще одним стимулом, чтобы не останавливаться и продолжать развивать локальную независимую сцену", - говорит Оксана Сахно, руководитель отдела маркетинга в компании Bayadera Group - официального представителя Jägermeister в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона

В 2 категориях - "Событие новой реальности" и "Социальная инициатива" победил проект EVE8. Соединил современную электронную музыку, культурное наследие, аудио- и визуальное искусство. В рамках проекта украинские электронные исполнители в течение лета и начала осени играли на территории исторических замков и крепостей, а выступления транслировались в прямом эфире.

"Это видеолетопись путешествия к истокам от современных музыкальных мольфаров, которые с помощью музыки и вибраций касаются наших сердец и пишут собственную эмоциональную картину мировосприятия", - говорится в заключении премии.

Полный список лауреатов

Артист года: DakhaBrakha

Трек года: The Unsleeping - PTAHA FRED

Видео года: ONUKA - Zenit

Вклад в индустрию: Closer, Kyiv Music Days

Комьюнити года: Kultura Zvuka

Колаба года: Alina Pash & Сергей Бабкин, Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ - Різні. Рівні

Событие новой реальности: EVE8

Социальная инициатива: EVE8

Победители в номинации Young Blood:

Young Blood Jury Choice - Kurs Valüt

Young Blood People's Choice - InQUIET

Young Blood Jägermeister Choice - SHIP HER SON

Церемония вручения проходила в прямом эфире с выступлениями ONUKA, Junket, Zbaraski, DZ'OB, A1ex и специального гостя - немецкого музыканта Recondite. Трансляция проходила из Киева, Львова, Днепра и Харькова.

Премия является инициативой немецкого бренда Jägermeister. Направлена ​​на поддержку независимых артистов в разных странах мира. В Украине церемонию награждения Jäger Music Awards в этом году провели в третий раз.