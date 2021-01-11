Сериалы Netflix сделали книгами

Дизайнеры британской компании по изготовлению дверей Clima Door представили, которые обложки имели бы сериалы платформы Netflix, если бы они стали винтажными книгами. На это их вдохновило то, что виртуальные книжные клубы стали популярнее на карантине. В то же время аудитория Netflix 2020 года выросла на 3 миллиона пользователей. Стали чаще экранизировать классику, например "Пролетая над кукушкиным гнездом" в сериале "Сестра Рэтчед".

Автор: climadoor.co.uk Трагикомедийный сериал о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфной лошади БоДжека, вышел в 2014-м. Имеет шесть сезонов.

Автор: climadoor.co.uk Сериал "Сестра Рэтчед" сняли на основе романа "Пролетая ад гнездом кукушки" Кена Кизи. Расскажет, как антагонист книги сестра Рэтчед стала социопатом. Роль воплотила Сара Полсон. Автор: climadoor.co.uk Действие четвертого сезона сериала "Очень странные дела" будет разворачиваться в России 1980-х, в частности на Камчатке. Тизер сериала вышел под названием "Из России с любовью". Актер из "Игры престолов" Том Влашига получил роль русского охранника тюрьмы, также к касту присоединился Роберт Инглунд, наиболее известный по роли Фредди Крюгера. Автор: climadoor.co.uk "Король тигров: Убийство, хаос и безумие” - документальный сериал про Джо Экзотике, гея и владельца зоопарка с тиграми. Активистка Кэрол Баскин обвиняет его в эксплуатации животных и много лет пытается закрыть зоопарк.

Автор: climadoor.co.uk "Академия Амбрелла" - сериал о супергероях серии Dark Horse Comics. Должны разгадать тайну смерти их приемного отца и остановить апокалипсис, по сюжету. Первый сезон посмотрели 45 миллионов пользователей. Автор: climadoor.co.uk Сериал "Оранжевый - хит сезона" о женской тюрьме получил премии "Эмми", "Золотой глобус" и имел номинацию на "Грэмми".

Вскоре на Netflix должен появиться украинский дубляж. 2 отечественные студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами сервиса.

До этого на Netflix были только украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, как "Карточный дом", "Южный парк", "Викинги" и другие.

В ноябре этого года на Netflix впервые вышла лента на украинском языке. Это полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки".

С американской библиотеки Netflix убрали кинокартины, в которых снимался Джонни Депп.