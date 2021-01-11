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понедельник, 11 января 2021 00:45

Сериалы Netflix сделали книгами
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Дизайнеры британской компании по изготовлению дверей Clima Door представили, которые обложки имели бы сериалы платформы Netflix, если бы они стали винтажными книгами. На это их вдохновило то, что виртуальные книжные клубы стали популярнее на карантине. В то же время аудитория Netflix 2020 года выросла на 3 миллиона пользователей. Стали чаще экранизировать классику, например "Пролетая над кукушкиным гнездом" в сериале "Сестра Рэтчед".

Автор: climadoor.co.uk
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Вскоре на Netflix должен появиться украинский дубляж. 2 отечественные студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами сервиса.

До этого на Netflix были только украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, как "Карточный дом", "Южный парк", "Викинги" и другие.

В ноябре этого года на Netflix впервые вышла лента на украинском языке. Это полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки".

С американской библиотеки Netflix убрали кинокартины, в которых снимался Джонни Депп.

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