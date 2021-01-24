Сериал о первых леди: Кто сыграет Обаму и Форд

62-летняя Мишель Пфайффер сыграет первую леди Бетти Форд. Создала прецедент, став первой политически активной женой президента. Фото: Instagram

Американская актриса Мишель Пфайффер снимется в сериале "Первая леди" канала Showtime. Воплотит Бетти Форд - жену президента США Джеральда Форда, который сменил на посту Ричарда Никсона.

Мишель Обаму сыграет обладательница "Оскара" и "Эмми" Виола Дэвис. Сейчас ищут исполнительницу роли Элеоноры Рузвельт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сериале на Netflix покажут отравления Бандеры и Ющенко

Шоу снимет режиссер Сюзанна Бир. Первый сезон будет рассказывать о вышеупомянутых первых леди. По словам режиссерки, хочет создать "откровенное переосмысление американских лидеров".

Бетти Форд была первой леди в 1974- 1977 годах. Создала прецедент, став первой политически активной женой президента. Была сторонницей феминизма, легализации абортов, лоббировала поправку о равных правах (ERA). Повысила уровень осведомленности о раке молочной железы. Публично говорила о своей борьбе с алкоголизмом и наркотической зависимостью. Основала центр помощи наркозависимым.