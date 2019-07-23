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вторник, 23 июля 2019 14:47

Сергей Жадан соберет в одном месте женщин, которыми восхищается

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Сергей Жадан соберет в одном месте женщин, которыми восхищается
Состоится творческий вечер поэта Сергея Жадана Фото: Concert.ua

23 августа в киевском Октябрьском дворце состоится большой творческий вечер поэта Сергея Жадана. В этот день автору исполняется 45 лет.

Во время вечера автор обещает читать как новые стихи, так и из старых книг.

"У меня большой круг общения. Но при активном ритме жизни, звстречаюсь с этими людьми крайне редко. Для этого должно что-то произойти. Это именно тот случай. Я решил собрать друзей. Женщины, которыми я восхищаюсь, будут читать со мной стихи", - говорит писатель.

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На сцену Октябрьского выйдут украинские актрисы Ада Роговцева, Ирма Витовская, Лариса Руснак, Екатерина Степанкова, Татьяна Михина. Будут читать стихи Сергея.

Музыку к этому вечеру написал культовый харьковский музыкант Олег Каданов. Срежиссирует действо Ярослав Лодыгин - режиссер, поставивший фильм "Дикое Поле" по роману Жадана "Ворошиловград".

Билеты на вечер можно приобрести по ссылке.

Сергей Жадан в эфире радио Аристократы представил пластинку "Миссионеры", записанную совместно с джазовым пианистом Ефимом Чупахиным.

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