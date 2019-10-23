Сенцову вручили награду за "Мужество и стойкость"

Сенцов поблагодарил за награду, отметив, что свобода является наибольшей ценностью на земле. Фото: http://pnf.pl/

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии - орла за "Мужество и стойкость".

Награду вручил президент киноакадемии Дариуш Яблонский, об этом говорится на сайте премии.

"Невозможное стало возможным! Олег Сенцов свободный! Освобождения украинского режиссера также успехом международной солидарности режиссеров, в том числе польских", - отметил Яблонский.

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Сенцов поблагодарил поляков за поддержку и за то, что помнили его.

Режиссер сообщил о намерениях создать правозащитную организацию и благотворительный фонд своего имени.