Сенцов в Киеве представит написанную в заключении книгу

Фото: 24 канал

Олег Сенцов встретится в Киеве с читателями и презентует сборник малой автобиографической прозы "Маркетер".

Встреча состоится 15 октября, во вторник, в 19:00 в Доме кино. Модерировать презентацию писательница, главный редактор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка, пишет издательство в Facebook.

"Маркетеру" - второй сборник автобиографических рассказов Олега Сенцова, которую он написал, находясь в заключении. В ней автор рассказывает о студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безденежье, начало 90-х, изменение ценностей, разрушение стереотипов, становления, закаливание души и характера, любовь, дружбу, выживание и бизнес.

Первый сборник рассказов Олега Сенцова называется "Жизнь". Обе книги - двуязычные: оригинальные тексты, написанные автором, опубликованы рядом с переводом на украинский в исполнении Сергея Осоки.

"Я давно запланировал книгу "Маркетер", она долго вызревала, - рассказывает Олег Сенцов. - Когда у работников колонии был период" зимних каникул ", я понял, что время этой книги пришло. И так совпало: 11 рассказов появилось за 11 выходных дней. Эта книга, в некоторой степени, является продолжением "Жизни", где речь шла о моем детстве, - здесь описаны 90-е, мои студенческие годы".

Написанный от руки "Маркетер" Олег Сенцов передал через своего адвоката Анастасию Черний, кастинг-директору его фильмов, которая расшифровала, набрала тексты и передала их в издательство. Работу над книгой "Маркетер" издательство начало в июне, а свет она вышла в сентябре. Вход на презентацию свободный при условии онлайн-регистрации или приглашений, которые можно будет взять в книжном магазине-кафе Старого Льва, на ул. Прорезная, 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных

На главном культурном фестивале страны Book Forum во Львове во время официальной церемонии наградили лучшие книги. Участие в конкурсе приняли 104 издателя, сообщают организаторы. Прислали для рассмотрения 465 книг.