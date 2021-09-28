Сенцов получил награду за пример жертвенности и гуманизма

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Награду Блаженного Емельяна Ковча за пример жертвенности и гуманизма вручили режиссеру и бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову. Он один из четырех лауреатов в этом году. Событие состоялось 28 сентября на территории Патриаршего собора в Киеве.

В девятый раз награждают наградой имени Ковча - греко-католического священника, последователя митрополита Шептицкого, который во время Второй мировой спасал евреев, за что был заключен и погиб в немецком концлагере Майданек в Польше. Премию ежегодно вручают за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма, героические поступки в служении человеку и ради примирения и согласия между народами.

Наградой чтим личный поступок господина Сенцова. И в то же время подчеркиваем постоянное внимание к нашим политзаключенным

"Сегодняшним событием мы начинаем цикл мероприятий по увековечению духовного наследия великого праведника Емельяна Ковча, - говорит Иван Васюник, председатель Комитета по увековечению памяти Блаженного Священномученика Емельяна Ковча. - Вручаем первую в рамках девятой церемонии награду имени Ковча господину Олегу Сенцову".

"За мужество встать на защиту правды в условиях обреченности. За стойкость выдержать наступление зла в условиях неволи. За высокое гражданское достоинство в условиях свободы. В качестве примера борьбы, которая вдохновляет человечество, - зачитывает текст грамоты награды Сенцову дипломат Даниил Лубкивский, член Комитета по увековечению памяти Блаженного Священномученика Емельяна Ковча. - Комитет чтит подвиги лиц и праведную работу институтов, продолжая пример гуманизма и преданности людям, Украины и миру, который в свое время показал Емельян Ковч. Наградой чтим личный поступок господина Сенцова. И в то же время подчеркиваем постоянное внимание к нашим политзаключенным. Ко всем, кто сегодня находится под притеснениями и репрессиями со стороны российского агрессора".

Личность Емельяна Ковча - пример для всех нас. Он отдал свою жизнь, чтобы служить другим. Из таких людей состоит наша страна

"Наградой является ангел, символизирующий высшие ценности, во имя которых отец Емельян отдал свою жизнь, - обращается глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, передавая премию Сенцову. - Блаженнейший Любомир интересно очертил содержание подвига Ковча. Был сыном одного народа - священником украинской греко-католической церкви. Спасал сыновей и дочерей другого - еврейского народа во время Холокоста. За это попал в концлагерь и отдал жизнь на земле третьего народа - польского. Так соединил собой народы и религии во имя быть настоящим человеком. Эту награду передаю как знак уважения также и к вам".

"Это для меня большая честь, - говорит Олег Сенцов. - Личность Емельяна Ковча - пример для всех нас. Он отдал свою жизнь, чтобы служить другим. Из таких людей состоит наша страна. Также был одним из первых военных капелланов в истории Украины. Мы всегда думали, что уже позади все ужасные события, которые произошли с нашей страной в прошлых веках. И Вторая мировая - самое страшное, что может быть. Когда отдал жизнь не только Емельян, но и миллионы других наших граждан. К сожалению, такие времена снова вернулись. Наш вечный враг показал свое лицо. С 2014-го у нас опять идет война. Многие люди пошли на фронт. Среди них тоже много военных капелланов. Работают там, где нужно слово Божие. Спасибо всем военным капелланам, которые вдохновляются фигурой Ковча и делают свое дело".

До сих пор идет борьба. Многие люди еще остаются в плену. Проходят через страдания прямо сейчас. Надо об этом напоминать на всех уровнях и бороться за их освобождение

"В вашей личной истории вы где-то прошли путями отца Емельяна Ковча, - говорит Святослав Шевчук. - Через нелегкие испытания. И в нечеловеческих обстоятельствах остались человеком, который свидетельствует правду. Который понимает, сыном какого народа является и во имя каких ценностей стоит жить дальше".

"Спасибо за такие слова, - отвечает Сенцов. - Но я такой не один. Нас много прошло российский плен. И до сих пор идет борьба. Многие люди еще остаются в плену. Проходят через страдания прямо сейчас. Надо об этом напоминать на всех уровнях и бороться за их освобождение".

"Этим событием хотим о них вспомнить, - добавляет глава УГКЦ. - Быть голосом тех, у кого голос отобрали. Всему миру сказать, что сегодня есть люди, которые страдают. Военнопленные, политические заключенные. Надеемся, справедливость восторжествует. Узники будут освобождены, пленные вернуться домой. А кто сегодня могут что-то сделать для их освобождения - приложат все усилия. Наша церковь делает все, что может. Знаем каждого по имени, кто по ту сторону колючей проволоки. Мы молимся за них. Говорим о них перед различными международными институтами. Ждем их домой".

Нынешнее лихолетие демонстрирует, что в нашем народе есть много людей, готовых жертвовать собой во имя родины, жизни других, свободы и правды

После церемонии беседуем с председателем комитета Иваном Васюником.

"Отмечаем людей, которые своими ценностями, духовной осанкой и жертвенностью подтверждают жизненный путь и героический подвиг отца Емельяна Ковча. Во время Холокоста его осанка была очень выразительна. Потому что сознательно пошел на смерть ради того, чтобы спасти людей другой национальности. Более того, отказался от права быть свободным.

Помню, как в 2011-м вручали награду впервые. Тогда казалось, что времена больших трагедий уже прошли. Но прошло несколько лет, и на украинскую землю снова пришла война. Нынешнее лихолетие демонстрирует, что в нашем народе есть много людей, готовых жертвовать собой во имя родины, жизни других, свободы и правды. В предыдущие годы мы вручали награду, в частности, военным капелланам и волонтерским организациям. В этом году кандидатура Олега Сенцова была очень естественной. Это не мы его искали. Все произошло само собой".

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В 2021 году Комитет по увековечению памяти Емельяна Ковча определил лауреатами украинского режиссера Олега Сенцова, польского режиссера Агнешку Холланд, американского дипломата Дэниэла Фрида и объединенную инициативу "Пласта" и "Харцеров" Płomień Braterstwa - "Полум'я Братерства". Главная церемония вручения награды пройдет 4 октября в польском Люблине по случаю освящения памятника Ковчу. Комитет по увековечению памяти Ковча основали в 2010-м. Его почетным председателем был кардинал Любомир Гузар. Деятельность Комитета осуществляется под патронатом главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука. Усилия Комитета имеют целью способствовать воплощению идей Ковча для межнационального, межконфессионального и межрелигиозного диалога, сохранения толерантности и взаимопонимания в обществе, популяризации социально-полезной и благотворительной деятельности.