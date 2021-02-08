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понедельник, 08 февраля 2021 00:45

Семья Обамы будет снимать фильмы и сериалы для Netflix

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Семья Обамы будет снимать фильмы и сериалы для Netflix
Продюсерская компания Барака и Мишель Обамы заключила соглашение с Netflix о съемках шести проектов. Фото: Instagram

Семья 44-го президента США Барака Обамы будет создавать фильмы и сериалы для Netflix.

"Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обамы, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких будущих проектов", - говорится на сайте стриминговой платформы.

Речь идет про игровые, документальные, а также детские и семейные фильмы и сериалы.

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В частности, фильм "Выход на Запад" по одноименному роману пакистанского писателя Мохсина Хамида об истории любви на фоне глобальной миграции. The New York Times назвало этот роман одним из 10 лучших 2017 года.

Также запланировали выход научно-фантастических фильмов "Спутник" и "Тенцинг" ( "Tenzing"), основанного на реальной истории альпиниста Тенцинга Норгея. Среди проектов еще указывается сериал об индийской девушке из резервации, которая под прикрытием сотрудничает с полицией.

Мемуары бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" побили рекорд продаж в США. Возглавили список бестселлеров за прошлый год.

Первый том мемуаров разошелся в 2,6 млн экземпляров. Однако эта цифра ниже, чем 3,4 млн экземпляров книги "Становление" бывшей первой леди Мишель Обамы, проданных в 2018 году.

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