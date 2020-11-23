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понедельник, 23 ноября 2020 10:10

Семейно-праздничная история: снимают украинский фильм о Святом Николае

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Семейно-праздничная история: снимают украинский фильм о Святом Николае
"и.о. Святого Николая" - это близка каждому история, которая напоминает, что в жизни по-настоящему важные вещи, которые очень легко потерять. Фото предоставлено организаторами

В декабря 2020 года покажут детский фильм-мюзикл "И.о. Святого Николая "производства WOW Studio.

Команда работала целый год, чтобы лента была готова к зимним праздникам.

Фильм "И.о. Святого Николая "- это история отношений отца и дочери, которые, по семейным перипетиям, накануне праздника Николая ищут счастья друг в друге. Отец Александр - одиночка. Он пытается воспитывать свою непоседливую дочь Юстину.

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"Это нежная, драматическая история, которую, мы уверены, все захотят пересматривать раз за разом, слушая любимые песни и чувствуя каждый раз те же нежные эмоции, что и при первом просмотре. Такая семейная праздничная история ", - говорит Михаил Лишак, продюсер проекта.

100% запланированного фильма уже отсняли. "И.о. Святого Николая "- это близка каждому история, которая напоминает, что в жизни по-настоящему важные вещи, которые очень легко потерять. Современное детское украинское кино может быть доступным, интересным, популярным.

Впрочем, для окончательного завершения работы над лентой следует доработать оформление фильма: титрование, цветокоррекция, создание анимации.

Авторы просят помочь собрать необходимые средства. Сделать это можно по ссылке.

В декабре, к концу года обычно подводят итоги пережитого. Также в этот месяц украинцы будут иметь дополнительный выходной, пишет "Униан". Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.

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