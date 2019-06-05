Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор

Руководитель хора говорит, что это было очень неожиданное предложение. Фото: постер.

Саундтрек к сериалу "Чернобыль" американской студии HBO выполнил Львовский муниципальный мужской хор "Гомон".

Художественный руководитель хора Руслан Ляшенко говорит, что это было очень неожиданное предложение. Хор имел только 1 час, чтобы записать саундтрек, передает пресс-центр Львовского городского совета.

"Около 2 месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яцкив, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе окончания и продюсерам нужен был мужской хор, который бы быстро записал саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память", - рассказал Руслан Ляшенко.

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Андрей Яцкив отметил, что авторы многосерийного фильма искали именно украинский мужской хор, который бы записал аутентичное исполнение.

Телеканал "1+1" покажет сенсационную премьеру - сериал "Чернобыль" об украинской трагедии, которая всколыхнула мир. Проект стал событием международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb. С рейтингом 9.6 обогнал "Игру престолов".