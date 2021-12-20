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понедельник, 20 декабря 2021 14:22

С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн

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С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей &quot;ВИА Гры&quot; - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
Diana Gloster представила новогодний трек "Сніг". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Певица и блогер-инфлюенсер Diana Gloster посвятила сингл детям, которые не могут встретить новогодние праздники в семейном кругу.

Исполнительница отметила, что эта песня - "новогодний гимн о том, что лучшим подарком является то, что близкие рядом".

"Тогда все равно: где и как ты отмечаешь Новый год, какие подарки и какой именно год. Пусть эта песня станет волшебной мантрой на исполнение всех желаний, и, конечно, на самые добрые дела для других" - прокомментировала она.

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Вместе с композицией Diana Gloster выпустила атмосферный клип, посвященный сбору средств для детей с нарушениями сердца. Такую инициативу поддержали Tayanna, Jerry Heil, Миша Романова, DJ Nana, Анна Тринчер, Рамина Эсхакзай, Таня Пренткович, Алина Френдий, Таня Парфильева, а также мать и сестры певицы.

К новогодним праздникам исполнительница Navka представила альбом осовремененных колядок "Щедрий вечір". Главным мотивом альбома является рождественское настроение с аутентичными мотивами.

В мини-альбоме – пять треков: "Нова радість стала", "Щедрик, щедрик, щедрівочка", "Свята ніч, тиха ніч" и другие атмосферные колядки. Певица вынашивала идею альбома около двух лет.

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