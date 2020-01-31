С кем бы то ни было будем бороться, с кем надо - сценарист фильма "Экс"

Автор: kino-teatr.ua Актеры Виталий Гордиенко (слева) и Орест Пастух в фильме "Экс" сыграли членов Украинской военной организации. Польская власть судит их за ограбление почтового отделения в Городке на Львовщине

В историческом боевике "Экс" показывается параллель между событиями прошлого и настоящего. История ходит по видоизмененной спирали.

Об этом рассказал сценарист фильма, писатель Ярослав Яриш. Лента идет в прокате с 23 января.

Сценарий создали на основе реальных событий. Происходят в 1932 году в местечке Городок Львовской области. Тогда - территория Польской Республики. Бойцы революционно-политической Украинской военной организации по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен спланировали ограбить почтовое отделение. Деньги собирались потратить на развитие антипольского повстанческого движения. Операцию назвали "Экс", от слова "экспроприация" - принудительное лишение собственности. Когда попали на почту, оказалось, что денег там уже нет. Охранники начали перестрелку и убили нескольких мирных людей. Подпольщиков арестовали и казнили, по сюжету.

В 2015 году Ярослав Яриш получил вторую премию со сценарием фильма "Экс" на литературном конкурсе "Коронация слова". Там на работу обратил внимание режиссер Сергей Лысенко, который был членом жюри. В 2016-м проект ленты стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино.

- Немало материала имел еще до написания сценария, был очень заинтересован историей этих ребят. Также меня вдохновили события Революции достоинства и войны на Донбассе. И творчество режиссера Квентина Тарантино, - рассказывает Яриш.

- Мне дали много архивного материала люди, которые его прорабатывали, а также проводили раскопки. Искренне поделились со мной собранными данными. В частности, городоцкий краевед Любомир Свитенко. Также находил разные тексты на эту тему в интернете.

Я не имел намерения воссоздать конкретные исторические события. "Экс" о том, как те события имеют отголосок сейчас. Потому что говорят, что история ходит если и не по кругу, то по какой-то видоизмененной спирали.

Фильм далеко не документальный. Созданный для того, чтобы показать образы, поставить зрителю вопросы. Чтобы после просмотра он взял учебник по истории в руки и прочитал, сделал свой вывод. Это кино о том, как каждый человек воспринимает то или иное событие. О том, что и сейчас есть люди равнодушные, а есть те, кто готовы отдать жизнь за свои идеалы.

Что именно тогда происходило на Львовщине?

- К конкретной дате не привязываем, но это примерно 1932-й. Тогда Западная Украина была под властью Польши. Здесь действовала Украинская военная организация - это была претдеча ОУН. Мы хотели показать ребят прежде всего не как членов конкретной организации, а вообще патриотов, добровольцев. Они даже не называли себя националистами. Но были революционерами. У каждого - своя история, мотивация, характер.

Мы стремились показать каждого молодого человека отдельно. Чтобы зритель задумался, как бы он действовал на месте того или иного персонажа. Чтобы сопереживал героям. Вызвать эмоции - собственно это и есть цель любого художественного произведения.

Ваши герои боролись против Польши?

- Исторически так. Но мы не сосредотачиваем на этом основное внимание. Это не сведением счетов с поляками. Показываем параллель между событиями прошлого и настоящего. Сейчас ребята борются с россиянами. Тогда - с поляками. Был период, когда с немцами. С кем бы то ни было будем бороться, с кем надо.

Это фильм о духе молодых украинцев, который есть и сейчас. Просто в других людях. Но мотивация и любовь к родине и та же.

Почему именно в Западной Украине борьба против оккупантов продолжалась дольше? Даже тогда, когда Восточная уже была подчинена советской власти.

- Мое личное мнение - Польша была намного слабее, чем Советский Союз. Там могли существовать такие организации, как УВО, а позже ОУН. Поляки не могли им переломить хребет. Затем туда тоже пришла советская власть. Но ОУН уже была создана. Была система, отлаженная логистика, подготовленные бойцы, материальная база.

СССР был сильнее в Восточной Украине. Там провели Голодомор и репрессии. Свет нации был уничтожен. Поляки не имели такой силы. Боролись с ОУН, но не могли справиться.

Украинцы везде одинаковы. У нас просто были лучше условия для сопротивления, чем на Востоке Украины. Были какие-то легальные политические партии. Можно было сказать что-то, в отличие от СССР. Польская репрессивная машина, которая боролась с революционными организациями, была слабее, чем НКВД. Это понятно, потому что против советской карательной системы просто не потянешь, с ними нереально было бороться.

Чего стремилась достичь Западная Украина?

- Боролась за объединение и независимость всей Украины. Хотели начать с Западной и перейти в Восточную. У них была цель - освобождение и возрождение украинского независимого государства. Они боролись за это и за свободу всех народов от советской системы.

Ваши герои - примеры для современной молодежи?

- Я не хочу ставить в пример. Если мы создаем образы, на которые надо равняться - это уже больше пропаганда, чем литература. Просто хочется поднимать вопрос и вызывать эмоции. Любые. Злость, слезы, смех. Они означают, что я преуспел. Если зритель хочет найти ответ - это так же очень хорошо.

Ваш главный вопрос - это наша история или как быть в нынешней ситуации?

- Здесь смешаны эти два моих желания. Хочется, чтобы люди заинтересовались историей. Но она была и ее не изменить. Но может повториться в какой-то видоизмененной форме. Поэтому хочется и историю показать, и чтобы люди сейчас задумались. Не сказали "это было когда-то, оно мне не нужно". А нашли в этих персонажах что-то близкое, понятное. Разобрались в теме даже не на глобальном уровне, а на личностном.

Я пишу разножанровые произведения на исторической почве - я их называю так. Чисто исторический роман или сценарий мне создавать неинтересно и сложно. Потому что историчность очень ставит в рамки. Иногда от этого страдает сюжет. Я же стараюсь прежде всего заинтересовать читателя или зрителя. Хочется, чтобы молодой человек или даже не молодой, прочитав произведение, открыл какую-то книгу или ресурс в интернете и посмотрел. Возможно, тогда его мировоззрение как-то обогатится, и та информация будет полезной.

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Фильм "Экс" снял режиссер Сергей Лысенко. Снимали на Львовщине, в Киеве и Львове с декабря 2016-го до июня 2017-го. "Главные герои не совершили революцию, потому что у них не было для этого условий. Но все сделали, чтобы максимально ее приблизить. Для меня это кино - о поражении, которое превратилось в победу, - говорит Лысенко. - Фильм показывает живых людей. Противоречивых, со своими недостатками. Но всеми движет желание освободить Украину. Думаю, что у многих украинцев это на генетическом уровне".