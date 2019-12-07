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С 11 лет принимала наркотики, пела на улице. Королева блюза выступит в Киеве

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С 11 лет принимала наркотики, пела на улице. Королева блюза выступит в Киеве
Greg Watermann / HANDOUT

8 декабря в киевском Дворце "Украина" выступит Бет Харт. Американская певица, автор песен, номинированная на Grammy, обладательница премии Blues Music Award.

Нашу страну посетит в рамках мирового тура в поддержку альбома War In My Mind.

"У Бет Харт такой настойчивый и сильный блюз-роковый голос, он может просто прибить вас к стене. Некоторые артисты решают петь блюз; а некоторые ним живут. И в истории музыки всего несколько таких карьер со взлетом, падением и новым взлетом после него - столь же блестящим, как в Бет Харт ", - пишет о певице британское издание The Times. Харт называют новой королевой блюза и часто сравнивают с Дженис Джоплин, Билли Голлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхауз.

Певица родилась в калифорнийском городке Пасадена. С четырех лет занималась фортепиано. Вскоре ее отца посадили в тюрьму за хранение наркотиков. Родители развелись. С 11 лет Харт сама употребляет наркотики.

"Старшая сестра умерла от передозировки. Если бы не занятия музыкой в ​​школе, наверное, и меня не стало. Или я оказалась бы в тюрьме", - вспоминает Бет Харт.

В 21 год певица приняла участие в телевизионном шоу Starsearch - "Поиск звезд", в котором завоевала главный приз. Однако музыкальные лейблы не спешили подписывать контракт. Бет вместе со своей командой музыкантов начинает исполнять песни прямо на улице. На одном из таких концертов для прохожих артистку заметил продюсер Дэвид Фостер. Предложил записать дебютный альбом.

Кроме успешных сольных пластинок

в багаже ​​Бет Харт есть совместные альбомы с блюзменом Джо Бонамасса.

Выпускала синглы с гитаристом Guns N 'Roses Слэшем,

легендарным англичанином Джеффом Беком.

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В 2003 году английская рок-группа Deep Purple выпустила свой 17-й студийный альбом Bananas. Композицию Haunted вокалист "пурпурных" Иэн Гиллан пригласил Бет Харт записать вместе.

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