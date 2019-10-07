Рождение убийцы: "Джокер" установил рекорд по кассовым сборам

Фильм "Джокер" стал рекордсменом. Фото: 360tv.ru

Кинолента "Джокер" с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли установила рекорд по кассовым сборам в первую неделю проката в США.

Подробностями поделилось издание Variety.

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В первый уикенд проката в Америке картина собрала $ 93,5 млн. Картина установила рекорд среди фильмов, вышедших в октябре.

Перед этим пьедестал первенства принадлежал фильму "Веном", который в первую неделю проката собрал $ 80 млн.

В международном прокате "Джокер" тоже занимает лидирующие позиции, заработав за выходные $ 140,5 млн. Ленту показали в 22,5 тыс. кинотеатров 73 стран мира.

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса вышел в украинский прокат 3 октября. Психологический триллер рассказывает о персонаже комиксов издательства DC Comics Джокера.