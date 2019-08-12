Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала "Славяне"

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Комплекс неполноценности - это продукт потребления имперского нарратива.

Об этом Gazeta.ua рассказал режиссер Сергей Санин. Снимает исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне". Проект совместного производства Украины и Словакии создают на основе славянской мифологии.

В сериале три режиссера - два словацких, один украинский. Как распределяются обязанности?

- Работаем по очереди: каждый режиссер снимает по две серии. Всего в сезоне выходит по четыре эпизода от постановщика. Снимаем на двух языках. В Украине зритель будет смотреть сериал на украинском, в Словакии - на словацком.

Съемки стартовали в середине мая. Проходят в селе Дениши на Житомирщине. Украинскую часть истории должны закончить в конце октября, потом будет небольшой съемочный период в Чехии. В июле неделю снимали в Словакии с живым оленем. Обнаружили, что на всю Европу есть лишь один олень, с которым можно снимать.

Что собой представляет локация и как выбирали ее?

- В Денишах мы построили два городища - Большой Стол и Фурнау. Большой Стол расположен под скалой вдоль реки. Там проживает большая часть украиноязычных персонажей. Фурнау - чуть в стороне, в поле, где больше персонажей словацких.

По сценарию, действие происходит в Карпатах. По логистическими соображениями, мы решили снимать ближе к Киеву, чтобы распоряжаться бюджетом аккуратно. Искали природу. На Киевщине лес невыразительный, а на Житомирщине удалось найти интересные объекты, тамошний лес имеет древний вид. В Денишах живописно и колоритно.

В сериале много декораций: только в Большом Столе где-то за десяток, в Фурнау даже больше. Это два полноценных средневековых поселения. Нашей задачей было, с одной стороны, реконструировать эпоху, с другой - сделать все привлекательным для зрителя и удобным для съемки.

По сюжету, это два соседних поселения. В них разворачиваются истории, которые постоянно пересекаются. Каждое городище живет своей жизнью, но им приходится сотрудничать: их объединяет общая угроза. Мы снимаем о периоде, когда славянские земли были под Аварским каганатом. Когда пришла аварская орда, и славянам пришлось терпеть притеснения. Большой Стол и Фурнау оказывают сопротивление врагам.

Кто главные герои сериала?

- Главные герои - 18-летняя травница Драга и раненый чужак, которого она находит и спасает. Ему немного за 30. Эту роль играет известный словацкий актер Юрай Лой.

Драга - сирота, с детства одаренная богами. Имеет волшебные способности, которых ни она, ни окружающие до конца не понимают. Ее младший брат превратился в оленя. Девушка общается с ним в лесу, поэтому в Большом Столе Драгу считают чудаковатой.

Драга имеет дилемму: она пытается вернуть брату человеческий облик, и для этого ей нужны дары богов. С другой стороны, если влюбится в мужчину и выйдет за него, дары исчезнут, она потеряет способность колдовать. Поэтому девушка должна выбирать между любовью и последним родным человеком, братом.

На фоне этого - угроза аварского нашествия. Авары будут играть важную роль в судьбе героини и всего городища.

Что в сериале историческое, а что фэнтезийное?

- Это фэнтези, потому что в кадре присутствует живая магия и проявления славянских богов. Кроме того, есть шарлатанство. Один персонаж умеет и обмануть, и использовать предрассудки против других.

Мы изучали и реконструировали древние мифы и обряды. Например, брачные, погребальные ритуалы. Заговоры близкие к идентичным - мы избегаем настоящих словесных магических формул, чтобы чего не вышло. Исторический и мифологический материал имеет гораздо больший потенциал, чем на один сезон.

Словацкая сценарная команда плотно работала со своими историками и археологами. В них авары более изучены, а в СССР историки не очень любили эту тему. Их больше интересовали монголы, потому что это работало на советский миф об иге.

Мы прежде всего консультировались с нашими филологами, этнографами. Лично меня больше интересовали приключения языка. Какими раньше были знакомые нам заговоры бабушек? Многие из этих формул сохранилось почти в первозданном виде. Только сейчас в них вспоминают святых, Богородицу, а тогда - языческих богов.

Это сериал о дохристианском и донациональном периоде, на основе общеславянских мифов. Сколько в нем собственно украинского?

- Это эпоха, когда славяне еще не разделились на нации. Но украинского материала в конечном итоге, как мне кажется, в сериале больше, чем словацкого. У нас под рукой оказалось больше сильных филологов, больше украинского попало в текст сценария. Большинство ритуалов - на основе украинского этнического материала. Мы искали славянские корни, но где не удавалось получить достоверную, подтвержденную информацию о VII веке, там реконструировали именно украинскую старину.

Вообще, славяне хуже исследованы, чем, например, викинги. Где-то переходим к фантазии на тему. Нам хотелось передать главное - дух людей, для которых боги и сверхъестественные силы живы. Они идут в лес и там в каждом ручье могут встретить чудо или угрозу. Это эпоха, когда люди верили в чудеса, и магия была обыденным делом.

Почему эта эпоха может быть важна для современного зрителя?

- Мы пока мало говорим об этом в массовой культуре. В Украине и Словакии редко обращаются к дохристианскому периоду вообще. Это интересное время, и в нашей современной культуре осталось много элементов оттуда, просто мы не помним первоисточников.

И в советскую эпоху, и сейчас Россия пытается монополизировать славянство. Имеют нарратив, что главные славяне - это якобы россияне. Но это не так. Пришло время возразить.

Когда общаемся со словаками на съемочной площадке, за пару дней совместной работы начинаем понимать друг друга без переводчика. Несмотря на культурные, исторические различия, во многом мы сохранили какое-то славянское единство. Что-то у нас похожее.

Комплекс неполноценности, который в Украине до сих пор, к сожалению, часто встречается, - это продукт потребления имперского нарратива. Нам надо наконец выделить самих себя - идентифицировать, откуда мы, кто мы. Хороший способ посмотреть на себя - это отойти на несколько или много шагов назад.

Когда посмотрим на славян до разделения, увидим, какие нарративы нам искусственно привитые, где нас обманули, где наше право на самих себя. Для этого должны смотреть на себя чистым взглядом, не затуманенным пропагандой.

Почему мода на славянский фольклор и фэнтези станет глобальной?

- Сейчас есть тренд - мир уже начал узнавать о славянской мифологии. Главным образом, благодаря сериалу "Американские боги" по роману британского писателя Нила Геймана. Ключевые персонажи там - Чернобог и сестры Зорь. Благодаря циклу книг "Ведьмак" поляка Анджея Сапковского. Он переведен на многие языки, на его основе сделаны три популярные компьютерные игры. В этом году стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по "Ведьмаку" - продукт, близкий по уровню к "Игре престолов".

Славянский фольклор и эстетика ничем не уступают скандинавскому. Просто викинги растиражированы, а славяне еще нет. Но ситуация меняется. Выйдет сериал "Ведьмак" - и миллионы людей во всем мире откроют для себя эту тему. Было бы печально, если бы у нас про это ничего не вышло. Это как с "Чернобылем": британцы и американцы выпустили блестящий сериал, а наших авторов мир не услышал. Кто-то другой на этом получил мировое признание.

У нас есть возможность вести свой нарратив. С одной стороны, нам проще, потому что в этом живем. С другой стороны, сложнее, потому что для того, чтобы рассказать, нам надо это выделить.

Интересное отличие между украинцами и словаками. Когда на площадке словацким актерам ставят "магическое" задание, они могут не понять. Начинаешь переходить на известные примеры, понятные нам. Например, бабушка скачивает яйцом. Не понимают. Спрашиваю: "У вас что, нет бабушек-знахарок?". На это смеются. Одна актриса мне говорит: "У меня мама - ей за 80 лет. У нее бизнес, 50 ​​подчиненных и вообще нам не до магии". И это словаки, которые через дорогу от нас, близкий нам народ. Потеряли прямую связь с прошлым.

У нас наоборот: у каждого есть родственник или сосед, который сталкивался с магией. Это естественная вещь, часть повседневности. Наша связь с народной культурой очень глубокая. Мы этого не замечаем, потому что привыкли. У словаков этого почти нет. У россиян вообще нет. Там этнографы ездят куда-то за Архангельск и Урал, чтобы реконструировать народный быт и фольклор. Русская культура россиянами потеряна. А у нас культура жива, но мы не обращаем на нее внимания.

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Режиссеры сериала "Славяне" - Петер Бебьяк, Михал Блашко и Сергей Санин. Первый сезон сериала будет из 12 серий. Премьера на телеканале "1+1" запланирована на 2020 год.