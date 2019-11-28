Ричард Гир оказался в сумасшедшем доме

Актер Ричард Гир сыграл врача в сумасшедшем доме Фото: YouTube

Компания IFC Films представила официальный трейлер фильма Джона Эвнета "Три Христа", основанного на реальных событиях.

В картине снялись Ричард Гир в роли врача, а также Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд и Питер Динклэйдж.

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Действие картины разворачивается в 1959 году. В центре сюжета - доктор Алан Стоун, считает, что пациентов с шизофренией необходимо лечить не с помощью лишения свободы и электрошока, а сочувствием и пониманием. В своем исследовании участвуют трое мужчин Джозеф, Леон и Клайд. Пациентов объединяет то, что каждый из них считает себя Иисусом Христом. Стоун постарается помочь им, тем самым расставив границы медицины.

Премьера фильма "Три Христа" намечена на 10 января 2020 года.

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