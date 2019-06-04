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вторник, 04 июня 2019 15:26

Режиссер показал исполнителя роли Бэтмена

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Автор: imdb.com
  Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена в трилогии фильмов режиссера Мэтта Ривза
Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена в трилогии фильмов режиссера Мэтта Ривза

Английский актер Роберт Паттинсон исполнит главную роль в супергеройском фильме "Бэтмен" и двух его продолжениях. Это подтвердил режиссер трилогии американец Мэтт Ривз.

На своей странице в сети Twitter Ривз опубликовал GIF-анимацию с Паттинсоном. Это кадр из фильма "Хорошие времена" 2017 года, в которой актер исполнил главную роль. Режиссер сопроводил пост тремя смайликами летучих мышей.

Мэтт Ривз планирует снять трилогию о Бэтмене в жанре нуар. Раскроет персонажа прежде всего как детектива. Съемки первой части начнутся в конце этого года. В прокат лента должна выйти 25 июня 2021-го.

По информации издания Deadline, Паттинсон был фаворитом для постановщика. Также на роль претендовал англичанин Николас Холт. Киностудии Warner Bros. понравились оба актера, но после финальных проб выбрали именно Паттинсона.

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В этом году при участии Роберта Паттинсона выйдет хоррор "Маяк", исторический фильм "Король" на основе пьес Уильяма Шекспира и драма "В ожидании варваров" по роману Джона Максвелла Кутзее. 17 июля 2020-го состоится премьера шпионского триллера Кристофера Нолана "Тенет", где актер играет одну из центральных ролей.

Режиссер Мэтт Ривз снял ленты "Монстро", "Впусти меня", "Рассвет планеты обезьян", "Война за планету обезьян".

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Дата
04
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