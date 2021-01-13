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среда, 13 января 2021 19:30

Режиссер отказался от награды в знак протеста

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Режиссер отказался от награды в знак протеста
Документалку "Коллектив" румынского режиссера Александера Нанау отметили европейские и американские кинокритики. Однако отказался от национальной награды из-за бездействия власти в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. Фото: Facebook

Национальный союз кинокритиков США назвала румынскую ленту "Коллектив" лучшим иностранным фильмом. Власти Румынии решила отметить режиссера Александера Нанау национальной наградой. Он отказался в знак протеста против кризиса, с которым столкнулась киноиндустрия в его стране.

"Я считаю, что это самый циничный момент для того, чтобы символически лишить смысла культуру Румынии, - пишет режиссер в Facebook. - Все сектора культуры подверглись банкротству из-за пандемии COVID-19. Помощь от государства была нулевой. Предложения по внедрению механизмов поддержки игнорируются почти год".

Нанау должен был получить медаль за заслуги перед культурой 15 января, в День культуры Румынии.

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В "Коллективе" речь идет о коррупции в системе здравоохранения Румынии после пожара в ночном клубе Бухареста в 2015 году, в результате которого погибли 64 человека.

Лента также получила приз European Film Award за лучший документальный фильм.

Национальное общество кинокритиков США назвало "Землю кочевников" лучшим фильмом 2020 года.

В 2011-м из-за экономического кризиса фабрика гипсокартона закрыла предприятие и моногород Эмпайр в штате Невада. Работница 60-летняя Ферн потеряла жилье и работу. В своем фургоне отправляется в путешествие по Соединенным Штатам, по сюжету.

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