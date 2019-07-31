Режиссер "Мстителей" снимет сериал

Режиссер Джосс Уидон снимет сериал о викторианской эпоху. variety.com

Режиссер фильма "Мстители" и телевизионных шоу "Светлячок" и "Баффи истребительница вампиров" Джосс Уидон занимается разработкой сериала The Nevers для телеканала HBO. Расскажет о женщинах в викторианской Англии, которые получают супер-способности. Они должны выполнить секретную миссию, от которой зависит судьба человечества.

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В сериале сыграют Оливия Уильямс, Ник Фрост, Лаура Доннели, Джеймс Нортон, Том Райли, Бен Чаплин и Закари Момо.

На фестивале комиксов Comic-Con International объявили премьеры сериалов студии Marvel. В 2020-2021 гг. выйдут телевизионные шоу о Соколе и Зимнем солдате, Багряной Ведьме и Вижн, преемнице Соколиного глаза. Сценаристы также создадут мультсериал об альтернативной истории киновселенной Marvel.