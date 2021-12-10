Режиссер "Игры в кальмара" рассказал, чего ждать в следующем сезоне

В следующем сезоне главный герой станет более активным. Фото: Reuters

Режиссер южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек сказал, что в новом сезоне главный герой перестанет с другой стороны.

Сон Ги-Хуна – участника №456 в новом сезоне станет более эмоциональным. Ранее он пассивно реагировал на события и был очень хорошим, пишет Entertainment.

Режиссер говорит, что главный герой вернется в игру.

"В первом сезоне мы увидели, что Ги-Хун – персонаж, чья человечность раскрывается только в определенных ситуациях. Другими словами, его эмпатия проявляется в очень пассивной манере. Но я подумал, что во втором сезоне из-за того, что он узнал из игр, его эмоциональный отклик будет более активным", – отметил Хван Дон Хек.

В новых сериях больше времени уделят внутренним переживаниям актеров, чтобы фанаты могли лучше мотивы героев. Раскроют историю братьев – ведущего и детектива.

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"Что касается ведущего, который также был в прошлом победителем, он стал ведущим, как Дарт Вейдер. Некоторые в конечном итоге превращаются в джедаев, а некоторые – в Дарта Вейдера. Я думаю, что, возможно, Ги-Хун попадет в определенную критическую точку, где он также пройдет испытание", – сказал режиссер.

Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его популярнейший сериал "Игра в кальмара" принесет компании почти $900 млн. Первые две минуты южнокорейского шоу за первые 23 дня с даты премьеры посмотрели около 132 млн. человек.