Рэпер Logic нашел замену для Eminem

Рэперы Eminem и Logic представили клип на совместный трек Homicide. Композиция вошла в сольный альбом Logic под названием Confessions Of A Dangerous Mind, релиз которого состоялся 10 мая.
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Eminem не смог сняться в клипе, так Logic нашел замену. Он нанимает двойников для себя и своего напарника по сюжету. Роль Logic выполнил актер Чонси Леопарди, а комик Крис Д'Элиа сыграл Эминема.
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Eminem известен тем, что после каждого альбома и тура отдыхает - не выпускает треков и клипов. Самая новая пластинка репера Kamikaze вышла в августе 2018-го, последний клип Good guy в декабре.
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