Рэпер Logic нашел замену для Eminem

Общий капитал рэпера Eminem составляет $150 млн. Djbooth.net

Рэперы Eminem и Logic представили клип на совместный трек Homicide. Композиция вошла в сольный альбом Logic под названием Confessions Of A Dangerous Mind, релиз которого состоялся 10 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпустили песню покойной Уитни Хьюстон

Eminem не смог сняться в клипе, так Logic нашел замену. Он нанимает двойников для себя и своего напарника по сюжету. Роль Logic выполнил актер Чонси Леопарди, а комик Крис Д'Элиа сыграл Эминема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Eminem известен тем, что после каждого альбома и тура отдыхает - не выпускает треков и клипов. Самая новая пластинка репера Kamikaze вышла в августе 2018-го, последний клип Good guy в декабре.