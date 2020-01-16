Растет внимание зрителя к национальному кино - Филипп Ильенко

Автор: Сергей Старостенко Должны родиться звездные имена в украинском кино - актерские и режиссерские - Филипп Ильенко

Должно быть больше традиции просмотра национальных фильмов.

Так считает бывший председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Об этом он рассказал Gazeta.ua.

В октябре прошлого года перечень фильмов-победителей 11-го питчинга Госкино, претендующих на государственную финансовую поддержку, сократили со 101 до 46. Вас удивили имена, которые не попали в основной список после сокращения?

- Да.

Вы увидели логику?

- Не увидел ни логики, ни справедливости, ни права.

Все свели к тому, что денег на всех не хватит.

- А я считаю, что хватило бы. Я даже объяснял на пальцах, так сказать, для людей, которые не знают, как практически происходит кинопроцесс.

Сумма ожидаемой государственной поддержки всех проектов-победителей 11-го конкурса около 1,6 млрд гривен, а финансирование Госкино по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии" на 2019 год составляло 505 млн гривен.

То, что в конкурсе побеждает определенное количество фильмов, далеко не означает, что они сразу все запускаются в производство. Наоборот - примерно 20 процентов не начинают снимать вообще. Еще для какой-то части проектов победа в конкурсе дает основание искать остальные средства. И они имеют право это делать в течение трех лет. Само финансирование фильма растянуто еще на несколько финансовых лет.

Это означает, что выплата денег для тех, кто победил на 11-м конкурсе летом прошлого года, могла бы продолжаться легко и до 2025-го. И если сумму, которая действительно большая, разделить на 6 лет, то становится вполне возможно всех профинансировать. Поэтому все разговоры о том, что кто-то что-то нарушил, больше фильмов взял на себя, чем было денег в бюджете 2019 года - эти аргументы рассчитаны на людей, которые вообще не понимают, как это происходит.

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Никто и не собирался все эти фильмы профинансировать из бюджета 2019-го. Никто в результате конкурса на берет на себя никаких финансовых обязательств. Они возникают по-другому, и об этом вам расскажет любой, кто хоть минимально ознакомлен с бюджетным законодательством Украины. Для этого надо заключить контракт. Кроме того, даже такое соглашение предусматривает, что государство выполняет обязательства только при наличии средств в государственном бюджете на определенный год. Если их не будет, значит и обязательство не регистрируется.

Например, по состоянию на начало 2018 года в Госкино был дефицит около 140 млн гривен на создание фильмов, которые находились в программе производства и имели соответствующие финансовые планы на будущий год. Однако к концу года этот дефицит исчез и едва удалось избежать остатка неиспользованных средств. Мы не отказали в запуске ни одному фильму-победителю предыдущих конкурсов, а некоторых пришлось даже уговаривать заключить договоры раньше.

На момент проведения конкурса Госкино имело около 350 млн гривен нераспределенных средств на общем и 20 млн на специальном счете бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии", что вполне позволяло профинансировать проекты-победители 11-го конкурса в 2019 году без возникновения дефицита.

Но если мы говорим о громких заявлениях и обвинениях предшественников, то, конечно, такие манипуляции помогают аргументировать пересмотр конкурса, который был проведен и завершен. На каком правовом основании он был пересмотрен, для меня до сих пор остается загадкой. Скорее всего, это сделано для того, чтобы иметь возможность более широкого маневра в планировании, скажем так, будущей повестки дня в системе государственной финансовой поддержки.

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В последние годы сюрпризами становилась не только сумма средств, но и то, каким именно институтам они будут предоставлены - Госкино, Минкультуры, Украинскому культурному фонду или кому-то еще.

Считаю, что бюджет Госкино мог бы быть существенно увеличен. Причем для того, чтобы найти на это средства, далеко ходить не надо. Многие, в том числе и представители новой власти, говорили о том, что финансирование киноотрасли необходимо сосредоточить в одной институции, а следовательно, передать Госкино те ресурсы, которые на эти цели в 2019 году было выделено Министерству культуры и Украинскому культурному фонду. А это, соответственно, 50 млн и 400 млн гривен. Кроме того, ликвидированное Министерство информационной политики имело бюджетные программы на более чем 524 млн гривен, из которых оно финансировало, среди прочего, и создание фильмов. Только благодаря таким, как их называют финансисты, "переброскам" между государственными бюджетными программами в этом году можно было бы легко профинансировать и победителей 11-го конкурсного отбора, который уже состоялся, и победителей конкурсов документального и анимационного кино и телесериалов, которые еще предстоят, а также провести еще несколько конкурсных отборов без увеличения финансирования киноотрасли за счет других источников.

Однако анализ проекта государственного бюджета на 2020 год говорит о том, что такое перераспределение и увеличение финансирования Госкино будет осуществлено лишь частично.

Вопрос заключается не в том, что профинансировать победителей 11-го конкурсного отбора невозможно, а именно в нежелании финансировать победителей конкурса, который проводился при предыдущем руководстве.

Хотелось бы услышать ваше мнение касательно кешрибейтов.

- Важная и нужная система (иностранным кинокомпаниям будут возвращать из государственного бюджета до 25% стоимости фильмов, если их снимать на территории Украины. - Gazeta.ua). В законе появилась еще в 2017 году. Просто не заработала, потому что не были внесены соответствующие изменений Верховной Радой в бюджетный кодекс. Сейчас система кешрибейтов несколько усовершенствована в хорошем смысле. Увеличен процент, который будут получать иностранные киношники.

Но я не понимаю, почему эта система не будет распространяться на национальных производителей. И во-вторых, я считаю очень ошибочным ограничение возможности работать с физическими лицами-предпринимателями при создании фильмов. В современном кинопроизводстве невозможно избежать работы с ФОПами, потому что большинство людей, которые работают в кино - это фрилансеры. Это легальная, удобная форма. Я не понимаю, почему власть так борется с этими ФОПами. Ну, уж если они так вам не нравятся, если там министр Милованов пишет у себя в Facebook, что делать с ФОПами, то не знаю, ну запретите эту форму работы.

Почему вы якобы и разрешаете, но создаете им проблемы? В чем логика? Не хватает политической воли отменить? Не нравится, но боитесь негативной реакции общества, чтобы отменить, так понемногу мелкими такими "пакостями" вы усложняете им работу, да? Это нечестная очень позиция, во-первых. А во-вторых, эта возможность работать как ФОПы очень многих людей, которые работали ранее нелегально, вывела на какой-то легальный белый уровень, где они реально платят налоги и делают это честно и добросовестно ежемесячно. Если кто-то из них чем-то злоупотребляет, то наказывайте конкретного преступника, а не делайте преступниками всех физических лиц-предпринимателей. Не знаю, как снять в Украине кино, не осуществив ни одного платежа в пользу ФОПа. Причем даже это же может быть не кинематографическая услуга. Ну, поедете вы в командировку, большинство отелей - это ФОПы в маленьких городах. Транспортные услуги - тоже. Это настолько усложнение. А главное, что это добавляет НДС сразу. И тогда этот кешрибейт в 25 процентов не имеет большого экономического смысла.

Насколько увеличивается внимание украинского зрителя к национальному кино?

- Тенденция к росту очевидна. Это тоже процесс. Для того, чтобы внимание зрителя увеличивалась, должны родиться звездные имена в украинском кино - актерские и режиссерские. Должно быть больше традиции просмотра национального кино. Оно должно из разряда чего-то такого неожиданного стать чем-то привычным нам. И это тоже вопрос времени. Не будет так, что вот этому году был 1 процент (кассовых сборов своих фильмов в прокате. - Gazeta.ua), а в следующем 25, как в среднем по Европе. И мы не первая страна, которая оказалась в этой ситуации. Ситуация в Израиле, например, в начале 1990-х была похожа на нашу. Мы очень во многом копировали опыт Израиля, когда я руководил Госкино. И Польша тоже не сразу "Оскар" получила и 25 процентов бокс-офиса национального кино. Это все были постепенные процессы, которые растягивались на десятилетия. Мы всегда хотим так вот в течение каденции одного правительства все сделать. Такого не было и не будет.

Полное интервью с Филиппом Ильенко читайте в журнале "Країна" от 16 января.

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Филипп Ильенко пять лет возглавлял Государственное агентство Украины по вопросам кино - с августа 2014-го по август 2019-го. За время его каденции создали 173 фильма, из них 67 - игровые полнометражные. В 2013-м в кинотеатрах крутили 12 украинских лент, в прошлом году - 35. Кассовые сборы украинских картин увеличились с 17 млн грн за 2014-й до 198 млн грн за 2018 год.