Рассказали, какие сериалы стыдно смотреть с родителями

Ирландский сериал "Нормальные люди" рассказывает об отношениях застенчивой школьницы Марьянн Шеридан и самого популярного парня школы Коннелли Уолдрон. Фото: BBC.

Британская компания OnBuy отобрала сериалы, которые не подходят для семейного просмотра. Спросили у 3255 пользователей, сериалы самое смотреть с родителями.

Первое место занял ирландский сериал "Нормальные люди" для сервиса Hulu. Рассказывает про популярного среди девушек старшеклассника и его отношения с застенчивой ученицей. Имеет много откровенных сцен секса. За основу взяли книгу писательницы Салли Руни.

Второе место - "Бриджертоны", рекордсмен по просмотрам на Netflix. Речь идет про четырех братьев и сестер, которые начали жизнь в высшем свете Лондона XIX в. Костюмированную драму сняли по романам Джули Квин. Стали популярны благодаря сочетанию атмосферы книг Джейн Остин и откровенного описания секса.

Полный список сериалов:

1. "Нормальные люди"

2. "Бриджертоны"

3. "Оранжевый - хит сезона"

4. "Половое воспитание"

5. "Игра престолов"

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6. "Большой рот"

7. "Переростки"

8. "Поза"

9. "Это грех"

10. "Скинс"

11. "Эйфория"

12. "Тайный дневник девушки по вызову"

13. "Ты"

14. "Американская история ужасов"

15. "Дрянь"

16. "Подруги"

17. "Ненасытная"

18. "Иностранка"

19. "Секс и город"

20. "Конец *** го мира"

Украинская антипремия "Золотой хрен" определила худшее описание секса в украинской литературе. Победил Андрей Любка с романом "МУР". "Выбрали сцену с одной из персонажок - Миленой, которая работает в штабе местной демократически европейской партии Ужгорода, продвигающая на выборах мэра местного контрабандиста. Для того, чтобы мая * хнуты Милену, молодой писатель готов даже проголосовать за этого г * ндона ", - говорится в Facebook антипремии.