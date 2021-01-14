Раскрыли первые подробности сюжета сериала " Властелин колец"

В сериале также будут развиты новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа "Братство кольца". Фото: pixabay.com

Опубликовали первые подробности о сюжет сериала по мотивам культовой трилогии "Властелин колец" английского писателя Джона Толкина.

Новая информация о шоу от Amazon появилась на портале The One Ring.

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"Будущий сериал впервые вернет на экраны героические легенды 2-й эпохи Средиземья. Действие эпической драмы будет происходить за тысячи лет до событий, описываемых в "Хоббите" или "Властелине колец". Начиная рассказ с мирных времен, сериал будет повествовать об уже знакомых и новых персонажах, которые противостоят злу. От самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфийского королевства Линдона. Новые персонажи создадут наследие, которое будет жить еще долго", - говорится в официальном синопсисе сериала.

В сериале также будут развиты новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа "Братство кольца". В Новой Зеландии уже возобновили съемки 1-го сезона.

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Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культовой трилогии "Властелин колец". Перечень 15 актеров опубликовали на странице проекта в Twitter.