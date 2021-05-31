Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе

 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 288
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 675
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 405
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2466
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 909
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1485
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1224
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2295
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
5
5
25
5
6
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Видео
Все видео
Топ-10 украинских фильмов, которые покажут на 50-м кинофестивале "Молодость"
Топ-10 украинских фильмов, которые покажут на 50-м кинофестивале "Молодость"
Новозеландский режиссер снял клип-пародию об Украине
Новозеландский режиссер снял клип-пародию об Украине
Комедия с Жюльет Бинош выходит в прокат - трейлер
Комедия с Жюльет Бинош выходит в прокат - трейлер
Дуэйн Джонсон сыграл капитана - трейлер
Дуэйн Джонсон сыграл капитана - трейлер
10 самых интересных фильмов, которые покажут на юбилейном кинофестивале "Молодость"
10 самых интересных фильмов, которые покажут на юбилейном кинофестивале "Молодость"
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1368
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 315
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 720
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 801
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 00:45

Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе

1 Комментировать
Автор: Фото предоставлено пресс-службой КМКФ "Молодость"
  4 июня в рамках юбилейного кинофестиваля "Молодость" состоится открытие странствующей выставки "Столетие. Феллини в мире". Посвящена жизни и творчеству классика итальянского неореализма, автору фильмов "8 с половиной", "Сладкая жизнь" и "Ночи Кабирии" Федерико Феллини. Выставку принимает Музей кино столичного Довженко-Центра
4 июня в рамках юбилейного кинофестиваля "Молодость" состоится открытие странствующей выставки "Столетие. Феллини в мире". Посвящена жизни и творчеству классика итальянского неореализма, автору фильмов "8 с половиной", "Сладкая жизнь" и "Ночи Кабирии" Федерико Феллини. Выставку принимает Музей кино столичного Довженко-Центра

Путешествующая выставка "Столетие. Феллини в мире" откроется в Киеве. Посвящена итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Будет работать с 5 июня до 25 июля в Музее кино Довженко-Центра.

Проект подготовили в сотрудничестве с Киевским международным кинофестивалем "Молодость" и при поддержке Итальянского института культуры.

Посетители смогут увидеть кадры и фрагменты фильмов, киноафиши, письма, совместные фото Феллини с актрисой и возлюбленной Джульеттой Мазиной, актером и другом Альберто Сорди, фото со съемочных площадок, оригинальные костюмы и графические работы, нарисованные самим кинематографистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-10 украинских фильмов, которые покажут на 50-м кинофестивале "Молодость"

"Наибольший художник кино XX века, единственный в мире режиссер, которому вручили пять премий "Оскар", последняя - Honorary Award за карьерные достижения в 1993-м. Феллини сравнивали с большими итальянскими мастерами эпохи Возрождения и барокко. За рубежом, в университетах и ​​академиях - и не только в кино - он является итальянским автором, которого больше всего изучают наряду с Данте, Леонардо и Микеланджело. Ставят на одну ступень с деятелями, которые привели к настоящим культурным революциям", - говорит племянница режиссера Франческа Фаббри Феллини. Представит работы своего родственника и покажет на фестивале анимационный фильм "Феллинетта", вдохновленный его рисунками. Украинская премьера состоится 4 июня во время открытия экспозиции. Лента вошла в программу Международного короткометражного конкурса "Молодости".

По словам директора Итальянского института культуры в Украине Эдоардо Крисафулли, это важнейшая международная выставка в честь Федерико Феллини. Создали по случаю столетия со дня рождения художника. До этого привозили в Канаду, Бразилию, Германию и Литву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: куда пойти в кино

"Феллини - эталонный гений. Он ломает правила и переступает границы, выносит на показ то, что другие пытаются скрыть или не видят. Способен вместить в себе целый мир, чтобы в процессе создания начать вынимать его из себя, пропущенный сквозь собственную оптику. Гений не делится на черное и белое, и эта неоднозначность становится предметом исследования многих проектов Довженко-Центра. Выставка о Феллини - приближенное и ироническое вглядывание в гения, погружение в его интимность и откровенность. Существование в Украине Киноархива и Музея кино делает возможным появление проектов, сосредоточенных на искусстве и магии кинематографа. Это уникальная возможность с позиции зрителя кино переместиться в позицию его создателя и соучастника", - говорит Елена Гончарук, исполняющая обязанности директора Довженко-Центра.

В завершающие дни "Молодости", 5-6 июня, владельцы фестивального абонемента смогут посетить экспозицию по символической цене 1 грн. Музей кино работает по графику среда-воскресенье с 12:00 до 19:00. Билеты на выставку можно приобрести в кассе заведения.

50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость" проходит с 29 мая по 6 июня в смешанном формате - офлайн и онлайн. Запланировано более 200 премьер. Локации мероприятия в Киеве - кинотеатры "Жовтень", "Планета кино", "Оскар", Kino42, Довженко центр, Kooperativ Hub, Арка дружбы народов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6642
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4041
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3726
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3150
Культура
В Украине проведут фестиваль Comic Con: чем удивят
В Украине проведут фестиваль Comic Con: чем удивят Просмотров: 90
Выйдет книга племянницы Черчилля про Украину
Выйдет книга племянницы Черчилля про Украину Просмотров: 153
Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли поговорили о Беларуси
Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли поговорили о Беларуси Просмотров: 153
Женщина в трико завоевывает мир. Сняли сериал про аэробику
Женщина в трико завоевывает мир. Сняли сериал про аэробику Просмотров: 270
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
3
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 133
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть