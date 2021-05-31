Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе

Автор: Фото предоставлено пресс-службой КМКФ "Молодость" 4 июня в рамках юбилейного кинофестиваля "Молодость" состоится открытие странствующей выставки "Столетие. Феллини в мире". Посвящена жизни и творчеству классика итальянского неореализма, автору фильмов "8 с половиной", "Сладкая жизнь" и "Ночи Кабирии" Федерико Феллини. Выставку принимает Музей кино столичного Довженко-Центра

Путешествующая выставка "Столетие. Феллини в мире" откроется в Киеве. Посвящена итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Будет работать с 5 июня до 25 июля в Музее кино Довженко-Центра.

Проект подготовили в сотрудничестве с Киевским международным кинофестивалем "Молодость" и при поддержке Итальянского института культуры.

Посетители смогут увидеть кадры и фрагменты фильмов, киноафиши, письма, совместные фото Феллини с актрисой и возлюбленной Джульеттой Мазиной, актером и другом Альберто Сорди, фото со съемочных площадок, оригинальные костюмы и графические работы, нарисованные самим кинематографистом.

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"Наибольший художник кино XX века, единственный в мире режиссер, которому вручили пять премий "Оскар", последняя - Honorary Award за карьерные достижения в 1993-м. Феллини сравнивали с большими итальянскими мастерами эпохи Возрождения и барокко. За рубежом, в университетах и ​​академиях - и не только в кино - он является итальянским автором, которого больше всего изучают наряду с Данте, Леонардо и Микеланджело. Ставят на одну ступень с деятелями, которые привели к настоящим культурным революциям", - говорит племянница режиссера Франческа Фаббри Феллини. Представит работы своего родственника и покажет на фестивале анимационный фильм "Феллинетта", вдохновленный его рисунками. Украинская премьера состоится 4 июня во время открытия экспозиции. Лента вошла в программу Международного короткометражного конкурса "Молодости".

По словам директора Итальянского института культуры в Украине Эдоардо Крисафулли, это важнейшая международная выставка в честь Федерико Феллини. Создали по случаю столетия со дня рождения художника. До этого привозили в Канаду, Бразилию, Германию и Литву.

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"Феллини - эталонный гений. Он ломает правила и переступает границы, выносит на показ то, что другие пытаются скрыть или не видят. Способен вместить в себе целый мир, чтобы в процессе создания начать вынимать его из себя, пропущенный сквозь собственную оптику. Гений не делится на черное и белое, и эта неоднозначность становится предметом исследования многих проектов Довженко-Центра. Выставка о Феллини - приближенное и ироническое вглядывание в гения, погружение в его интимность и откровенность. Существование в Украине Киноархива и Музея кино делает возможным появление проектов, сосредоточенных на искусстве и магии кинематографа. Это уникальная возможность с позиции зрителя кино переместиться в позицию его создателя и соучастника", - говорит Елена Гончарук, исполняющая обязанности директора Довженко-Центра.

В завершающие дни "Молодости", 5-6 июня, владельцы фестивального абонемента смогут посетить экспозицию по символической цене 1 грн. Музей кино работает по графику среда-воскресенье с 12:00 до 19:00. Билеты на выставку можно приобрести в кассе заведения.

50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость" проходит с 29 мая по 6 июня в смешанном формате - офлайн и онлайн. Запланировано более 200 премьер. Локации мероприятия в Киеве - кинотеатры "Жовтень", "Планета кино", "Оскар", Kino42, Довженко центр, Kooperativ Hub, Арка дружбы народов.