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среда, 02 сентября 2020 10:00

Пушкин бегал к Гоголю и просил что-то новое почитать

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Пушкин бегал к Гоголю и просил что-то новое почитать
189 лет назад напечатали первый том повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Фото: facebook.com

2 сентября 1831 года вышла первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя.

В сборник вошли 4 повести о жизни украинцев: "Сорочинская ярмарка", "Вечер накануне Ивана Купала", "Майская ночь, или Утопленница" и "Пропавшая грамота". Рассказы Гоголь писал с 1829-го. По сюжету, их якобы собрал и издал "пасечник Рудый Панько". На тематику повлияли украинский фольклор и впечатления детства. Автору тогда было 22 года.

Действие свободно переносится из XIX века в "Сорочинской ярмарке" в XVII в "Вечере накануне Ивана Купала", а затем в XVIII. Произведения объединяют рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича - запорожца, который своей жизнью будто сочетает прошлое и настоящее, быль и небылицы. Течение времени не разрывается, находясь в своеобразной духовной и исторической неделимости.

Сборник историй имел успех у читателей и сделал Гоголя известным.

"Гоголь - писатель мирового масштаба. Его словесное умение чрезвычайное. Ритмика его речи, оригинальность выражения, употребление украинской фразеологии, а в частности из народных песен, которые он собирал и внимательно изучал, делают из книг Гоголя украшения мировой романтической литературы. Многих украинцев привели его произведения снова на родную почву", - писал филолог Дмитрий Чижевский в труде "История украинской литературы" 1956 года.

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"Гоголь писал о покинутой родине, чтобы задушить ностальгию, - говорит писатель и журналист Виталий Жежера. - Когда "Вечера на хуторе близ Диканьки" увидели свет, стало ясно: он - писатель. Первым это заметил Пушкин. Слуга Яким говорил, что Пушкин при всякой погоде "бегал к нашему господину и просил что-то новое почитать".

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Дата
02
сентября

Пушкин бегал к Гоголю и просил что-то новое почитать

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