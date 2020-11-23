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понедельник, 23 ноября 2020 09:11

Прощание с Романом Виктюком: где сегодня пройдет церемония

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Прощание с Романом Виктюком: где сегодня пройдет церемония
В Москве с режиссером попрощались в пятницу, 20 ноября. Фото: "УНИАН"

Церемония прощания с Романом Виктюком пройдет в его родном Львове. Общественная панихида состоится в Театре юного зрителя, где Виктюк сначала был актером, а затем и режиссером. Начнется в 10:00 сегодня, 23 ноября.

Отпевать артиста будут в Церкви святого Андрея, сообщает tsn.ua.

Похоронят Виктюка в 15:00, как он и завещал, на Лычаковском кладбище рядом с родителями.

В Москве с режиссером попрощались в пятницу, 20 ноября, в театре, который он основал почти 25 лет назад.

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17 ноября скончался театральный режиссер Роман Виктюк. В 2006 году он получил звание народного артиста Украины.

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