Прощание с Романом Виктюком: где сегодня пройдет церемония

В Москве с режиссером попрощались в пятницу, 20 ноября. Фото: "УНИАН"

Церемония прощания с Романом Виктюком пройдет в его родном Львове. Общественная панихида состоится в Театре юного зрителя, где Виктюк сначала был актером, а затем и режиссером. Начнется в 10:00 сегодня, 23 ноября.

Отпевать артиста будут в Церкви святого Андрея, сообщает tsn.ua.

Похоронят Виктюка в 15:00, как он и завещал, на Лычаковском кладбище рядом с родителями.

В Москве с режиссером попрощались в пятницу, 20 ноября, в театре, который он основал почти 25 лет назад.

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17 ноября скончался театральный режиссер Роман Виктюк. В 2006 году он получил звание народного артиста Украины.