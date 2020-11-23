Прощание с Романом Виктюком: где сегодня пройдет церемония

Церемония прощания с Романом Виктюком пройдет в его родном Львове. Общественная панихида состоится в Театре юного зрителя, где Виктюк сначала был актером, а затем и режиссером. Начнется в 10:00 сегодня, 23 ноября.
Отпевать артиста будут в Церкви святого Андрея, сообщает tsn.ua.
Похоронят Виктюка в 15:00, как он и завещал, на Лычаковском кладбище рядом с родителями.
В Москве с режиссером попрощались в пятницу, 20 ноября, в театре, который он основал почти 25 лет назад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От чего на самом деле умер Виктюк
17 ноября скончался театральный режиссер Роман Виктюк. В 2006 году он получил звание народного артиста Украины.
×
Комментарии