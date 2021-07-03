Профессорша до сих пор спит с мамой. Вдруг в нее влюбляется ученик: пятерка фильмов "Недели австрийского кино"

10-й юбилейный фестиваль "Неделя австрийского кино" стартует 15 июля в столичном кинотеатре "Жовтень". В этом году в программе форума — пять полнометражных лент.

Экранизация одноименной философской повести немецкого писателя Германа Гессе "Нарцисс и Гольдмунд" рассказывает о двух послушниках из отшельнического немецкого монастыря в позднем Средневековье. Ленту номинировали на Немецкую кинопремию 2020 года в категориях "Лучший грим" и "Лучшая работа художника-постановщика".

По сюжету драмы "Разбей мое сердце" двое цыган Пепе и Марсела из бедного поселка в Словакии должны попрошайничать в Вене. Они влюбляются друг в друга, однако находятся под пристальным наблюдением жестокого дяди мальчика. В 2018 году лента победила на Фестивале юго-восточного европейского кино в Лос-Анджелесе и получила приз за лучший сценарий на кинофестивале в Биберахе.

В документальном фильме "Из Австрии в Австралию" рассказывается о приключениях двух друзей в велосипедном путешествии. Они решили преодолеть 18 тысяч километров из Австрии в Австралию по 19 странам.

Картина "Лиса в норе" рассказывает об учителе Фуксе. Он начинает работать в тюремной школе, знакомится с таинственной и замкнутой ученицей Самирой. Лента получила приз за лучшую режиссуру на кинофестивале им. Макса Офюльса, и была награждена за лучший монтаж и сценарий на кинофестивале "Диагонале".

Также на большом экране покажут фильм одного из величайших австрийских режиссеров Михаэля Ханеке "Пианистка". Фильм вышел в 2001 году, в этом году отмечается его 20-летие. В нем рассказывается о профессоре Венской консерватории, которая до сих пор спит в постели с мамой. Однако вдруг в нее влюбляется один из ее учеников. Роль преподавательницы исполнила всемирно известная французская актриса Изабель Юппер. Также в фильме сыграла обладательница премии БАФТА Ева Грин. "Пианистка" получила Золотую пальмовую ветвь и призы за лучшую женскую и мужскую роли на Каннском кинофестивале в 2001 году. Кроме награды в Каннах, Изабель Юппер также получила приз от Европейской киноакадемии как лучшая актриса.

Неделя австрийского кино будет проходить в Киеве до 21 июля. Также кинофестиваль пройдет в Одессе 30 августа — 1 сентября. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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Впервые кинофестиваль "Неделя австрийского кино" состоялся в 2021 году. С тех пор каждый год Австрийский культурный форум в Киеве и компания "Артхаус Трафик" организовывают показы самых выдающихся лент, сделаных в Австрии или совместно с ней.