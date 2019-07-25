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Проект ЛакіБукс презентовал книгу "Геномика" в лесном лагере - Сергей Токарев

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Благотворительный издательский проект ЛакіБукс стал партнером Видавництва Старого Лева в подготовке для украинской публики книги мексиканских авторов Майнеро Франсиско Хавьер Соберона и Берґна Моника "Одинаковые или разные? Геномика".

"Год назад в проекте ЛакіБукс вышла книга украинской писательницы Алины Штефан "Літо довжиною в ДНК" о развитии биотехнологий. "Геномика" продолжает линию книг о генетике и достижениях науки в этом направлении. Эта книга позволяет окунуться в мир ДНК, генов, геномов и найти ответы на самые острые биологические вопросы", – рассказывает инициатор проекта ЛакіБукс и сооснователь IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

В частности, книга объясняет детям основы науки генетики и отвечает на вопрос – что у нас всех общего, и почему мы все такие разные.

"Многообразие на книжном рынке предлагает взыскательным любителям чтения качественную литературу, поэтому и мы стараемся находить возможности для пополнения фонда нашей библиотеки не только литературой для досуга, а и познавательной и научно-популярной тематикой. Такой литературой интересуются преимущественно пользователи юношеского возраста и молодежь: это должна быть мотивационная, экологическая и познавательная литература. Юные пользователи нашей библиотеки всегда с интересом ждут такую литературу, с большим интересом читают и делятся со сверстниками", – рассказывает Светлана Годун, ведущий библиотекарь Иванковской центральной районной библиотеки.

 

Для презентации "Геномики" проект ЛакіБукс вместе с Иванковской библиотекой посетили лесной лагерь "Древлянская сечь", организованный "Школой спортивных единоборств "Берсерк", к презентации присоединился рой пластунов из села Приборск. Провела презентацию посреди леса популяризатор науки, генетик, старший научный сотрудник института физиологии им. Богомольца Татьяна Древицкая.

"Все новые технологии и новые методы лечения – результат функционирования науки. Уровень развития науки в любой стране отражает общий интеллектуальный уровень общества. Очень важно демонстрировать детям, что наука – это весело, интересно и полезно. Говорить о том, что в Украине занимаются наукой, вызывать и развивать заинтересованность, популяризировать научные знания и научное мышление", – считает Татьяна Древицкая.

В начале презентации состоялась лекция, которая дала всем присутствующим представление о том, что такое гены, ДНК, и для чего их исследуют. Затем пришло время экспериментов. Все дети смогли самостоятельно выделить ДНК из банана и арбуза с помощью бытовых средств. Оказалось, что ее можно увидеть невооруженным глазом, и даже забрать домой, как сувенир. Банановая ДНК оказалась особенно интересной для аудитории.

 

"Больше всего меня удивило, что ДНК человека и банана на 50 процентов одинаковое. Я выделила сама ДНК банана, а следовательно видела и половину того, из чего сделана я сама. Это очень странно, но очень интересно. Теперь я хочу больше узнать о том, как человек устроен, и почему мы все такие разные", – делится впечатлениями посетительница презентации Оксана.

После практической части дети задавали вопросы по поводу генетики и развития человека лектору. За лучшие вопросы маленькие исследователи получили свой экземпляр "Геномики".

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