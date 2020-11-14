Продолжают зарабатывать: кто возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд

Майкл Джексон занял первое место среди самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes. Фото: youtube.com

Американский певец Майкл Джексон возглавил список умерших звезд с самыми большими доходами. Его доход в 2020-м составил $48 млн.

Рейтинг звезд, которые продолжают зарабатывать после смерти, опубликовал журнал Forbes. В перечне из 13 фамилий - два новых. Это рэпер Juice WRLD, который умер в декабре 2019-го, и баскетболист Коби Брайант, который погиб при крушении вертолета в январе этого года.

Полный список выглядит так:

Певец Майкл Джексон, доход - $48 млн;

Писатель Доктор Сьюз, доход - $33 млн;

Мультипликатор Чарльз Шульц, доход - $32,5 млн;

Игрок в гольф Арнольд Палмер, доход - $25 млн;

Певец Элвис Пресли, доход - $23 млн;

Баскетболист Коби Брайант, доход - $20 млн;

Рэпер Juice WRLD, доход - $15 млн;

Певец Боб Марли, доход - $14 млн;

Рок-музыкант Джон Леннон, доход - $13 млн;

Музыкант Prince, доход - $10 млн;

Певец Фредди Меркьюри, доход - $9 млн;

Рок-музыкант группы The Beatles Джордж Харрисон, доход - $8,5 млн;

Актриса Мэрилин Монро, доход - $8 млн.

Forbes пишет, что несколько из представленных знаменитостей получили большие выплаты благодаря стриминговым сервисам. Например, ежедневный американский комикс, который создал Чарльз Шульц, подписал выгодную сделку с Apple TV+, в результате которой покойный мультипликатор оказался на третьем месте. А Netflix выложил "большие деньги" за мультсериал об Элвисе Пресли и биографический фильм о Мэрилин Монро.

Гольфист Арнольд Палмер зарабатывает после смерти на контракте с компанией Arizona Beverages, которая производит его одноименный лимонадный чайный напиток со льдом.

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В прошлом году анонсировали байопик о Майкле Джексоне. К работе над лентой возьмется английский продюсер Грэм Кинг, работавший над фильмом "Богемная рапсодия" о рок-группе Queen.