Продолжают зарабатывать: кто возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд

Американский певец Майкл Джексон возглавил список умерших звезд с самыми большими доходами. Его доход в 2020-м составил $48 млн.
Рейтинг звезд, которые продолжают зарабатывать после смерти, опубликовал журнал Forbes. В перечне из 13 фамилий - два новых. Это рэпер Juice WRLD, который умер в декабре 2019-го, и баскетболист Коби Брайант, который погиб при крушении вертолета в январе этого года.
Полный список выглядит так:
Певец Майкл Джексон, доход - $48 млн;
Писатель Доктор Сьюз, доход - $33 млн;
Мультипликатор Чарльз Шульц, доход - $32,5 млн;
Игрок в гольф Арнольд Палмер, доход - $25 млн;
Певец Элвис Пресли, доход - $23 млн;
Баскетболист Коби Брайант, доход - $20 млн;
Рэпер Juice WRLD, доход - $15 млн;
Певец Боб Марли, доход - $14 млн;
Рок-музыкант Джон Леннон, доход - $13 млн;
Музыкант Prince, доход - $10 млн;
Певец Фредди Меркьюри, доход - $9 млн;
Рок-музыкант группы The Beatles Джордж Харрисон, доход - $8,5 млн;
Актриса Мэрилин Монро, доход - $8 млн.
Forbes пишет, что несколько из представленных знаменитостей получили большие выплаты благодаря стриминговым сервисам. Например, ежедневный американский комикс, который создал Чарльз Шульц, подписал выгодную сделку с Apple TV+, в результате которой покойный мультипликатор оказался на третьем месте. А Netflix выложил "большие деньги" за мультсериал об Элвисе Пресли и биографический фильм о Мэрилин Монро.
Гольфист Арнольд Палмер зарабатывает после смерти на контракте с компанией Arizona Beverages, которая производит его одноименный лимонадный чайный напиток со льдом.
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В прошлом году анонсировали байопик о Майкле Джексоне. К работе над лентой возьмется английский продюсер Грэм Кинг, работавший над фильмом "Богемная рапсодия" о рок-группе Queen.
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