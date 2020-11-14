Майкл Джексон выпустил клип Black or White

Американский певец Майкл Джексон танцевал в пустыне с дикарями, по сюжету клипа Black or White 1991-го. В песне призывает к расовой гармонии. Фото: Pinterest

14 ноября 1991 года на американских телеканалах MTV и Fox состоялась премьера клипа Майкла Джексона Black or White. Смотрели 500 миллионов зрителей в 27 странах.

Дом американской семьи. Мальчик громко слушает музыку. Это мешает отцу смотреть телевизор. Ругает сына, тот решает отомстить. Играет на электрогитаре, отец с креслом вылетает из дома. Оказывается в Африке, где Майкл Джексон танцует с дикарями, потом с коренными американскими народами, таиландцами, по сюжету.

Режиссер - Джон Лэндис. Ранее снял для Джексона Thriller. В Black or White снялись 11-летний Маколей Калкин, Джордж Вендт, Тесс Харпер, Тайра Бэнкс.

Для телевизионной версии 11-минутный клип сократили до 6. Неоднозначно приняли фрагмент превращения пантеры в Джексона. Вырезали сцены, где певец хватается за молнию на брюках, разбивает окна машины, переворачивает мусорные баки. Джексон хотел показать, что расизм приводит к вандализму и насилию. С помощью компьютерной графики, удалили надписи на машине. Это были свастика, "Нигер, езжай домой", "Живет Гитлер".

Песню записали на лейбле Epic Records. Описали как "рок-н-ролльную танцевальную композицию о гармонии всех рас". Стала самой успешной со времен Billie Jean и самым продаваемым синглом года. Попала на первое место чартов 20 стран.

Гитарный вступление ошибочно приписывают гитаристу Guns'n'Roses Слэшу. На самом деле его исполняет продюсер Билл Боттрелл.

Успех Black or White укрепил репутацию Джексона как короля поп-музыки. За две недели до премьеры MTV приказал сотрудникам называть так Джексона в новостях и статьях минимум дважды в неделю. После выхода клипа таблоиды окрестили Джексона королем.

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2019-го Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes. За год его музыка принесла $ 60 млн.