Про Гарри Поттера снова будут снимать фильмы

Персонаж серии романов Джоан Роулинг, волшебник Гарри Поттер, вернется в 2022 году в видеоигре Hogwarts Legasy. Также по мотивам франшизы может выйти сериал. Фото: Pinterest

Американский сервис HBO Max может создать сериал по романам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

"Есть такая прикольная штука,"Гарри Поттер" - одна из самых популярных франшиз мира. Мы очень благодарны быть партнерами Дж. К. Роулинг и я бы сказал, что франшиза имеет большой потенциал ", - сказал директор WarnerMedia Джейсон Килар на конференции Morgan Stanley. В американских СМИ это расценили как намек на новые проекты о Гарри Поттере. Считают, что студия работает не только над сериалом, но и экранизируют пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя". Ее написал Джек Торн, при поддержке Дж. К. Роулинг.

К тому же в 2022 году выйдет видеоигра Hogwarts Legasy по мотивам вселенной Гарри Поттера. Планируется ролевая игра, события которой будут разворачиваться в 1800-х в Хогвартсе. Можно будет настраивать внешность персонажа, создавать зелья, заклинания, фантастических зверей. Недавно стало известно, что игрокам дадут возможность создавать трансгендерных персонажей. В частности регулировать голос, тип тела и обращение.

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Студия ищет новые пути для развития "Поттерианы". Единственный пока действующий проект - "Фантастические твари". Сейчас идут съемки третьей части. Дату премьеры часто переносят. Из-за судебного скандала Джонни Деппа, его пришлось заменить. Актер воплощал главного злодея - Геллерт Грин-де-Вальда.

В январе 2021-го издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники, утверждало, что в работу запущен сериал по вселенной Гарри Поттера. Продолжаются переговоры с некоторыми актерами и авторами сценария. Студия Warner Bros. тогда опровергли эти слухи. Заявление директора WarnerMedia считают более значимым подтверждением существования проекта.