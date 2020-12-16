Принц Гарри и Меган Маркл будут создавать подкасты для Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Spotify. Акции компании сразу подорожали на 2%. До этого договорились снимать фильмы и сериалы для Netflix. Фото: Instagram

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл будут выпускать подкасты на стриминговом сервисе Spotify.

Spotify заключил контракт с компанией Archewell Studio, которую основали Гарри и Меган. Этот контракт будет эксклюзивным и многолетним.

Условия сделки не разглашаются. Акции компании подскочили на 2%.

Супруги уже анонсировали выпуск специального рождественского подкаста, а полноценные выпуски начнут записывать в 2021 году.

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Последние два года Spotify активно инвестирует в подкасты. В список ведущих подкастов, которые подписали с сервисом эксклюзивные контракты, входят 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель, модель Ким Кардашьян, комик Джо Роган.

Накануне Гарри и Меган подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix. Будут снимать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались от звания членов королевской семьи. Пара переехала сначала в Канаду, а затем в США. Иностранные СМИ сообщают, что Меган Маркл планирует стать президенткой США. Именно поэтому экс-актриса не отказалась от американского гражданства.