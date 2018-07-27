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пятница, 27 июля 2018 21:45

Президент "Форума издателей" возглавила Украинский институт книги

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Президент &quot;Форума издателей&quot; возглавила Украинский институт книги
Выбрали директора Украинского института книги. Фото: Forbes Украина

Президента львовского "Форума издателей" Александру Коваль назначили директором Украинского института книги. За ее кандидатуру проголосовали 8 из 9 членов экспертной комиссии Министерства культуры.

"Очень рад этому назначению. Это хороший выбор. Коваль была из первых, кто заговорил о необходимости Института книги, - рассказывает литературовед Ростислав Семкив. - В течение 5 лет лоббировала его создание. Можно надеяться, что все лучшее, что дает "Форум", теперь заработает в масштабах целой страны. Одна из функций института - популяризация украинской книги за рубежом. В Коваль для этого обладант необходимым опытом, компетенцией. На "Форуме издателей" ежегодно собирает наиболее актуальные новинки украинской и зарубежной литературы, устраивает встречи, презентации с писателями. Имеет много контактов с иностранными издателями, литераторами".

Срок полномочий директора Института книги составляет 5 лет.

На должность претендовали восемь человек. Одна из претенденток - директор Черкасского книжного фестиваля Людмила Филь - сняла свою кандидатуру в начале второго тура конкурса.

В конкурсе также принимали участие: писательница Наталья Букина, замдиректора "Украинского дома" по социально-культурным вопросам Андрей Гаджаман, руководитель ОО "Культура Украины" Оксана Гайдук, куратор литературного объединения "Звездная крепость" Елена Савинова, директор Государственной библиотеки Украины для юношества Георгий Сапрыкин.

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Украинский институт книги основали в 2017-м. Його цель - поддерживать книгоиздание, популяризировать чтение, поощрять иностранные издательства переводить украинскую литературу. Предыдущий директор журналистка Татьяна Терен уволилась в январе 2018-го.

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27
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