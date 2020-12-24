Премьеры недели: Шевченко-самурай, джаз для детей и итоги 2020-го

Слоган комедийного боевика о Тарасе Шевченко - "Катана, пистолет и стальные усы". Режиссер Роман Перфильев хотел создать провокацию и показать Кобзаря с другого ракурса. Фото: cinema.in.ua

"Бесславные крепостные"

"Что будет, если Тарас Шевченко отложит перо и возьмет в руки самурайский меч?"

Действие происходит 1844 года. Спасаясь от преследования императора Японии, на территорию Украины попадает самурай. Случайно знакомится с молодым Шевченком. Решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа, за сюжетом.

"Я мог бы сделать, чтобы Шевченко убивал всех катаной и омывался кровью врагов. Рисовал бы ею картины. То есть это было бы более радикальное, эксплуатационное кино в стиле Роберта Родригеса. Но мы не пошли так далеко, - говорит режиссер Роман Перфильев. - На экране гиперболизированный образ, но не карикатурный. Мы хотели немного похулиганить, но не забывать, чтобы Шевченко воспринимался как человек. Поэтому любит, обладает чувством юмора, подвергается избиениям от людей пана. Это не Мачете, который непрерывно режет всех налево и направо".

Вдохновлялся лентой "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, творчеством Акиры Куросавы, фильмами о восточных боевых искусствах.

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"Душа"

Джо Гарднер - учитель музыки в средней школе Нью-Йорка. Обожает джаз. Наконец получил шанс выступить на сцене. Однако в результате несчастного случая душа Гарднера отделяется от тела и переносится на семинар, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит иметь душу, по сюжету.

"Подобно "Коко", "Душа" погружает в смысл жизни и смерти. Это один из самых зрелых мультфильмов Pixar, который поднимает глубокие вопросы. Но дизайнеры создали множество симпатичных и обаятельных персонажей, чтобы смягчить это. Поэтому лента безопасная и уютная. Для детей много смешных моментов.

Главный герой Джо любит музыку и джаз. Считает, что именно поэтому он на Земле. Это неизменная тема во всем фильме, поэтому он переполнен фантастической музыкой. Невероятный саундтрек идеально отражает характер и историю", - говорится в рецензии What's on Disney plus.

"Семейка Крудс: Новая эра"



Энергичная Семейка Крудс всегда готова к открытиям, трудностями их не спугнуть. Но на горизонте появляются конкуренты, которые убеждены в собственной уникальности. На пороге глобальных катаклизмов жизни обеих семей переворачиваются с ног на голову. Крудсы должны доказать чего стоят, по сюжету.

Лучшие фильмы года

С 24 декабря по 6 января в столичном кинотеатре "Октябрь" пройдут показы "Лучшие фильмы года". В программу вошли: "Атлантида", "Паразиты", "Мои мысли тихие", "Земля голубая, будто апельсин", "Портрет девушки в огне", "Мой друг мистер Персиваль", "Забытые", "Окрашенные птенец".

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