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четверг, 17 июня 2021 19:22

Премьеры недели: на что сходить в кино

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На этой неделе в украинский прокат выходят два американских боевика, одна комедийная драма от самой молодой представительницы знаменитой режиссерской династии, и китайское фэнтези.

"Форсаж 9: Безудержная сага" - реж. Джастин Лин, США

На главную роль всех частей "Форсажа" вернется Вин Дизель. По сюжету, Доминик Торетто залегает на дно и живет спокойной жизнью с семьей. Но вынужден вступить в схватку с младшим братом, который работает на заклятую противницу Торетто - Сайфер.

Также снимаются такие звезды, как Джон Сина, Хелен Миррен, Шарлиз Терон. Сын Вина Дизеля сыграет молодую версию Доминика Торетто.

Франшиза "Форсаж" завершится после выхода 10-го и 11-го фильмов. Выходила с 2001 года.

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"Плохиши" - реж. Ренни Харлин, США

Опытный вор Ричард Пейс убегает из федеральной тюрьмы. Однако ему не дают залечь на дно группировки современных "благородных разбойников". Заставляют вернуться и вынести из тюрьмы сокровища. Они им необходимы для финансирования терроризма, по сюжету.

В главных ролях - Пирс Броснан, Тим Рот, Джейми Чон.

"Битва миров" - реж. Лу Ян, Китай

Конгвенн - популярный китайский писатель, пишущий фэнтези от лица героя со своим именем. Однажды берется за новую книгу о мире, где персонаж хочет отомстить за сестру могущественному богу Редмэйн, а заодно и положить конец тирании. Писателю придется преодолеть испытания как на страницах романа, так и в реальности, по сюжету.

Внешне картина напоминает японские игры From Software с мрачным и эпическим дизайном, в частности врагов и монстров.

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"Мейнстрим" - реж. Джиа Коппола, США

Девушка по имени Фрэнки работает барменом в местном стендап-клубе. Все никак не может найти формат, который сделал бы ее знаменитой на Youtube. Однажды встречает раскованного и артистического Линка, который живет вне всяких социальных правил. Видео с ним подрывает интернет. Пара начинает вести видеоблог. Путь к славе оказывается сложным и опустошительным, по сюжету.

Джиа Коппола - самая молодая из той самой династии знаменитых режиссеров. Главные роли в "Мейнстриме" исполняют дочь Умы Турман Майя Гоук и Эндрю Гарфилд, известный по "Социальной сети" и "Новому Человеку-пауку". Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале.

Подборка "Оскар Шортс - 2021"

Это пять лучших короткометражных фильмов года по версии Американской киноакадемии.

Обладательницей Премии этого года стала американская лента "Два далеких незнакомца". Она рассказывает о темнокожем парне, который попадает в петлю времени. Он вынужден снова и снова переживать смертельную схватку с полицейским, которая неотвратимо ждет его на пути домой. События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда в мае 2020-го, которое стало катализатором антирасистского протестного движения Black Lives Matter.

США представляют еще две ленты. Главный герой "Комнаты для писем" – сотрудник тюрьмы, которого переводят на работу в почтовую комнату, после чего он глубоко вовлекается в личную жизнь одного заключенного. В главной роли – Оскар Айзек, известный зрителям по трилогии сиквелов "Звездных войн", а также фильму "Внутри Льюина Дэвиса". Драма "Чувствовать насквозь" сталкивает нуждающегося подростка с глухослепым, который пытается попасть домой. Неожиданная встреча превращается в приключение. "Чувствовать насквозь" – первый фильм, в котором главную роль исполняет глухослепой актер.

Автор: Arthouse Traffic
  Короткометражка "Два далеких незнакомца" получила в этом году "Оскар". Она рассказывает про темнокожего парня, который попадает в петлю времени. Он вынужден снова и снова переживать смертельную схватку с полицейским. События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда, что стало катализатором движения Black Lives Matter.
Короткометражка "Два далеких незнакомца" получила в этом году "Оскар". Она рассказывает про темнокожего парня, который попадает в петлю времени. Он вынужден снова и снова переживать смертельную схватку с полицейским. События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда, что стало катализатором движения Black Lives Matter.

"Подарок" – призер BAFTA, Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов и многих других фестивалей и кинопремий. Это драма совместного производства Великобритании и Палестины. Особенно актуальная на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, она рассказывает о жизни среди военных границ. Шопинг-тур на Западный берег реки Иордан превращается в опасное путешествие, когда подарок на годовщину свадьбы становится объектом подозрения.

Проблемы незащищенности беженцев касается израильская драма "Белый глаз". Она рассказывает о мужчине, который случайно находит на улице свой украденный велосипед. Однако новым владельцем оказался эритрейский беженец, который имеет другое видение ситуации. Кто из них двоих – настоящая жертва?

В пятый раз в Украине пройдет фестиваль "Неделя швейцарского кино" с 18 по 27 июня. В этом году самые интересные ленты из Швейцарии последних лет будут демонстрировать онлайн. Все фильмы можно посмотреть бесплатно на территории Украины.

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Дата
17
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